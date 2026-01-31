Live TV

Scandal în Italia, după ce un înger dintr-o bazilică din Roma a fost restaurat să semene cu Giorgia Meloni. Reacția premierului italian

Data actualizării: Data publicării:
meloni inger
Foto: Instagram/Georgia Meloni

Reprezentarea unui înger într-o biserică din centrul Romei a fost restaurată astfel încât să semene cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni, a relatat sâmbătă presa din Italia. Ministerul Culturii a deschis o anchetă, iar Meloni s-a amuzat de situaţie.

Într-un articol publicat pe prima pagină, cotidianul La Repubblica a fost primul care a remarcat că unul dintre cei doi îngeri dintr-o capelă a Bazilicii San Lorenzo in Lucina a fost modificat pentru a semăna cu liderul în vârstă de 49 de ani, prima femeie prim-ministru al Italiei., relatează Reuters, citată de News.ro.

Articolul a fost însoţit de imagini ale picturii înainte şi după restaurare. Îngerul arăta anterior ca un „heruvim generic”, potrivit publicației.

Ministerul Culturii a anunţat că a dat instrucţiuni celui mai înalt oficial din domeniul patrimoniului artistic din Roma să efectueze o inspecţie în aceeaşi zi a picturii restaurate înainte de a „decide ce măsuri să ia în continuare”.

Mişcarea de opoziţie Movimento 5 Stelle s-a plâns: „Nu putem permite ca arta şi cultura să devină un instrument de propagandă sau orice altceva, indiferent dacă chipul reprezentat este cel al prim-ministrului”.

Preotul Daniele Micheletti a declarat agenţiei de ştiri ANSA că decoraţiunile din capelă au fost recent retuşate în urma unor pagube cauzate de apă. Originalele datează doar din 2000, aşa că nu erau protejate ca patrimoniu cultural.

Restaurarea a fost realizată de acelaşi artist care a creat pictura originală, Bruno Valentinetti. El a contestat sugestia că ar fi modificat imaginea, declarând reporterilor: „Am restaurat ceea ce era acolo înainte... acum 25 de ani”.

În ceea ce o priveşte pe Meloni, ea a postat o fotografie a picturii contestate pe Instagram, cu textul „Nu, cu siguranţă nu arăt ca un înger”, însoţită de un emoji râzând.

