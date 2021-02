Sfat pentru fanii Tesla de la omul care a cheltuit 446 de milioane de dolari pe pizza

Bărbatul care a făcut prima tranzacție cunoscută din istorie cu monedă virtuală spune că nu își va cheltuii bitcoinii pentru a-și cumpăra o mașină Tesla. Laszlo Hanyecz a cumpărat în 2010 două pizza cu 10.000 de bitcoini. Astăzi, criptomonedele cheltuite atunci ar valora 446 milioane de dolari, la actuala valoare a Bitcoin, relatează Bloomberg.

În 2010, Bitcoin valora mai puțin de un cent. Marți, a ajuns la un record istoric de 48.000 de dolari, după ce Tesla a anunțat că a cumpărat criptomonedă în valoare d 1,5 miliarde de dolari și că va accepta moneda digitală pentru cumpărarea de automobile.

„Personal, nu sunt foarte interesat de Tesla. În 5 ani, cred că bitcoinii pe care i-ai cheltui acum vor avea o valoare mai mare decât mașina”, spune Hanyecz.

Ceea ce diferențiază Bitcoin de o monedă obișnuită este volatilitatea. Un dolar, de exemplu, va avea aproximativ aceeași valoare mâine.

În timpul freneziei Bitcoin din 2017, mulți oameni care și-au vândut criptomonedele și-au cumpărat mașini de lux din câștiguri. Alții și-au păstrat portofelele virtuale pline și au văzut cum moneda digitală își pierde 80% din valoare. Din nou, anul trecut, valoarea Bitcoin a crescut de 4 ori.

Cei mai mulți oameni tratează Bitcoin ca pe o investiție riscantă și nu ca pe un cont curent.

Vânzările cu Bitcoin sunt riscante și pentru companii. Elon Musk, fondatorul Tesla, a fost întotdeauna mai dispus să-și asume riscuri. Și alte companii au anunțat investiții în Bitcoin, înainte de Tesla, ca MicroStrategy Inc. and Square Inc., care au investit pentru a se proteja de inflație. Această mișcare le-a crescut prețul acțiunillor, când Bitcoin a crescut, dar situația se poate schimba.

Pentru cei mai mulți oameni, cumpărarea unei mașini e o decizie financiară importantă și nu e o idee bună să introduci în această tranzacție și un factor care ți-ar putea schimba viața, spune Hanyecz. Deși susține că nu regretă cele două pizza cumpărate acum mai bine de 10 ani cu Bitcoin, Hanyecz este de părere că oamenii ar trebui să folosească monede obișnuite când fac cumpărături.

