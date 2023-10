Shani Louk a fost decapitată. Președintele Israelului: I-au tăiat capul. Ce am văzut la graniță depășește un pogrom, e un abator

Speranțele s-au sfărâmat pentru mama lui Shani Louk, una dintre tinerele căutate după masacrul Hamas din 7 octombrie. Fata a fost găsită moartă, dar trupul nu a fost însă recuperat din Fâșia Gaza. Familia, citată de presa israeliană, a anunțat că a fost informată că un os de la baza craniului ei, fără de care o persoană nu poate supraviețui, a fost recuperat și identificat. Președintele Isaac Herzog a declarat pentru ziarul Bild că teroriștii i-au tăiat capul.

"Din păcate, am primit vestea că fiica mea nu mai trăiește", a spus mama lui Shani Louk după ce trupul fetei a fost găsit.

Președintele israelian Isaac Herzog a vorbit luni într-un interviu pentru BILD, despre cruzimea cu care a fost ucisă Shani Louk după ce a fost răpită și dusă în Gaza.

„Îmi este foarte greu să anunț că am primit vești că Shani Nicole Louk este moartă, avem confirmarea. I-a fost găsit craniul. Asta înseamnă că acești barbari i-au tăiat pur și simplu capul în timp ce atacau, torturau și ucideau israelieni. Este o mare tragedie și transmit cele mai profunde condoleanțe familiei ei.”, a spus președintele Herzog.

Cadavrul lui Shani Louk a fost abia acum identificat, a adăugat președintele Israelului. Încă 40 de cadavre sunt în curs de identificare. Este vorba despre oameni care au fost abuzați, arși sau dezmembrați.

„Ceea ce am văzut la granița Gaza-Israel depășește cu mult un pogrom. Am văzut un abator”, a spus Herzog. „Am văzut sângele curgând pe străzi. Am văzut cele mai îngrozitoare tragedii imaginabile.”, a adăugat el.

Shani se afla alături de prietenul ei și alți prieteni și ar fi încercat să scape de militanții Hamas, însă s-au despărțit. Tânăra, născută în Germania, participa la festivalul Supernova din sudul Israelului când a avut loc atacul militanților Hamas. Sute de persoane au fost ucise, iar luptătorii Hamas au răpit alți oameni și i-au dus în Fâșia Gaza.

Imagini șocante cu trupul lui Shani Louk în spatele unei camionete pline de luptători Hamas, pe străzile din Gaza, au apărut pe internet și s-a presupus că tânara nu mai este în viață. Fața nu era vizibilă, însă familia a recunoscut trupul după păr și tatuaje. Tânăra era dezbrăcată, având doar lenjeria intimă, și stătea cu picioarele îndoite în unghiuri nefirești. Un bărbat o apuca de păr în timp ce altul o scuipa.

