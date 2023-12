Polonezii au urmărit la cinematograf sfârșitul guvernării ultraconservatoare naționaliste și eurosceptice de la Varșovia. Atât de mare le-a fost dorința de schimbare, încât au cumpărat bilete la proiecția din Parlament, la ședința în care guvernul Mazowiecki a picat cu brio.

-„În sfârșit, avem ceva ce merită urmărit. În cele din urmă, avem un Seim (Parlament - n.r.) deschis, un Seim înțelept și un Seim cultivat. Cel puțin există eforturi pentru a-l face așa. Am început să devin interesat de ceea ce se întâmplă în Seim”.

-„Am vrut să văd ce se va întâmpla. Am vrut să cunosc oameni noi, să văd dacă cineva are opinii similare cu ale mele și cum va decurge totul. Cred că este interesant, este deja interesant”.

Au fost atât de mulți interesați încât au fost organizate mai multe proiecții.

-„Interesant de urmărit, poți auzi lucruri interesante, păreri interesante. Un astfel de divertisment neobișnuit este cu siguranță captivant pentru mulți oameni”.

-„După părerea mea, a pornit de la o glumă ușor ridicolă, să urmărim schimbarea celor de la putere în cinematograf pe 11 decembrie, în condiții decente, pe un ecran mare, cu sunet bun. Trebuie să mă ciupesc pentru că încă nu-mi vine să cred că s-a întâmplat”.

Transmisiunea zilnică în direct din parlamentul polonez devenise un succes online, atrăgând sute de mii de spectatori la fiecare sesiune, înainte de punctul culminant. Unele dintre ele au depășit un milion.

Polonezii s-au referit la aceste vizionări ca fiind „Seimflix”, potrivit BBC.

Această creștere a entuziasmului publicului pentru a urmări amănuntele vieții politice vine după alegerile de la mijlocul lunii octombrie, când s-a înregistrat o prezență record la vot de peste 70%.

Democrația este în vogă în Polonia, femeile și tinerii fiind deosebit de implicați.

Mulți dintre ei au fost motivați să voteze după avertismentele dure ale opoziției, care a spus că Polonia a făcut pași înapoi în ceea ce privește unele dintre principiile de bază ale democrației, sub un guvern de dreapta, PiS (Partidul Lege și Justiție).

UE reține în continuare peste 30 de miliarde de euro din fondurile de redresare după pandemia de Covid, din cauza preocupărilor privind politizarea instanțelor poloneze.

Noul premier Donald Tusk și partenerii săi de coaliție au promis că vor face din restabilirea independenței sistemului o prioritate.

