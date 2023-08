Soldații ucraineni care luptă în zona Bahmutului au fost șocați să descopere un militar rus care fusese rănit în luptă și părăsit în pădure de camarazii lui. El a stat toată noaptea întins pe pământ, plin de sânge și incapabil să se miște, fără ca cineva să-l evacueze. Dialogul dintre urcaineni și soldatul rus a fost înregistrat și postat pe rețelele sociale.

Soldatul rus a fost găsit plin de sânge, fără a se putea mișca, după o noapte de suferință în pădure. Scena a avut loc în zona Bahmutului, unde ucrainenii au luat cu asalt și cucerit poziții ale rușilor, potrivit contului Dmitri de pe rețeaua socială X (fostul Twitter), care a tradus dialogul.

Soldatul rus, cu răni la ambele picioare, este din regiunea Moscovei și fusese încorporat în urmă cu două luni.

Soldat ucrainean: - De unde ești?

Soldat rus: - Din regiunea Moscovei.

Soldat ucrainean: - La naiba, departe. De cât timp ești mobilizat?

Soldat rus: - De două luni. (...)

Soldat ucrainean: - Când ai fost rănit? Ieri?

Soldat rus: - Da, la miezul nopții.

Soldat ucrainean: - Și ai tăi nu au venit să te recupereze azi-noapte?

Soldat rus: - Nu.

Soldat ucrainean: - Și ați venit să stabiliți „lumea” voastră aici. Noi ne recuperăm răniții în 15 minute. Ai zăcut aici toată noaptea. Atât valorezi pentru ei. Țara ta, și tu lupți pentru ea. Idioții naibii. Măcar dac-ai avea pentru ce lupta. Nu dau doi bani pe tine, ești nimic pentru ei.

Discuția are loc în timp ce soldatul rus de tăvălește de durere, incapabil să se ridice.

Trimiși neantrenați pe front

Ucrainenii discută și cu alt prizonier rus, venit tot din regiunea Moscovei, care le povestește că a fost luat pe sus și trimis pe front fără niciun fel de pregătire.

Acesta spune că are patru copii acasă și totuși a fost mobilizat.

Soldat rus: - Nu sunt cu contract aici. Nu știu cum se cheamă. N-am fost niciodată în armată. Am 33 de ani. Nu am documente militare. Lucram la un magazin cu materiale de construcții. Voiam să fiu șofer. Mi-au zis că am nevoie de documente militare. M-am dus la comisariat și m-au înhățat imediat. Ne-au dus la Rostov, pentru un fel de exercițiu. Ne-au spus că antrenamentul durează trei luni. Însă au fost doar cinci zile. Am tras cu gloanțe oarbe și doar câteva încărcătoare de muniție reală, asta a fost tot.

Editor : Bogdan Păcurar