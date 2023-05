Suntem în ziua 433 a războiului început de Vladimir Putin în Ucraina. Peste 20.000 de soldaţi ruşi au fost ucişi în luptele din Ucraina din decembrie, potrivit estimărilor SUA. Alţi 80.000 au fost răniţi, a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate, John Kirby, citând informaţii recent declasificate. Jumătate dintre morţi fac parte din compania de mercenari Wagner, care a atacat oraşul Bahmut din estul ţării. Armata ucraineană spune că este blocată într-o „luptă poziţională” în acest oraș, în timp ce lupte aprige continuă să se desfăşoare în zonă.

Ucraina spune că nu are cunoștință de o misiune de pace la care să participe Vaticanul

ACTUALIZARE 08:32 Ucraina a declarat că nu are „nicio cunoștință” despre o misiune de pace în care să fie implicat Vaticanul pentru a rezolva conflictul cu Rusia.

„Președintele Zelenski nu a consimțit la astfel de discuții în numele Ucrainei”, a declarat pentru CNN un oficial ucrainean apropiat de biroul prezidențial. „Dacă au loc discuții, acestea au loc fără știrea sau binecuvântarea noastră”.

Oficialul a respins orice rol papal după ce Papa Francisc a declarat duminică jurnaliștilor că Vaticanul face parte dintr-o misiune de a pune capăt războiului din Ucraina. „Misiunea este în desfășurare acum, dar nu este încă publică”, a declarat el după o călătorie de trei zile în Ungaria.

„Când va fi publică, o voi dezvălui”, a adăugat papa. „Cred că pacea se face întotdeauna prin deschiderea canalelor de comunicare. Nu se poate obține niciodată pacea prin închiderea acestora. ... Așa ceva nu este ușor", a spus Suveranul Pontif.

SUA afirmă că ofensiva rusă în estul Ucrainei a eșuat

ACTUALIZARE 08:28 Casa Albă a estimat că Rusia a suferit 100.000 de victime în ultimele cinci luni de lupte în Ucraina, potrivit Sky News.

Detaliind cele mai recente estimări, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, John Kirby, a declarat că SUA consideră că aproximativ 20.000 de soldați ruși au fost uciși din decembrie. Alţi 80.000 au fost răniţi, a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate, John Kirby, citând informaţii recent declasificate.

Jumătate dintre morţi fac parte din compania de mercenari Wagner, care a atacat oraşul Bahmut din estul ţări, a precizat Kirby. Ofensiva rusă asupra Bahmutului, în regiunea Donbas, în estul Ucrainei, a „stagnat” și „a eșuat”, a adăugat Kirby.

Moscova și-a concentrat invazia asupra regiunii Donbas în ultimele luni, în special asupra orașului Bahmut din Donețk. Cu toate acestea, se crede că Bahmutul nu a fost capturat în totalitate de forțele rusești - iar soldații ucraineni au început contraofensivele în zonă.

Rusia încă luptă pentru controlul Bahmut şi a suferit pierderi importante

ACTUALIZARE 08:20 Rusia încă luptă pentru controlul Bahmut şi a suferit pierderi importante. Armata ucraineană spune că este blocată într-o "luptă poziţională", în timp ce lupte aprige continuă să se desfăşoare în Bakhmut, adăugând că a reuşit să respingă forţele ruseşti după o serie de contraatacuri, potrivit CNN.

"Pot confirma cu siguranţă informaţia că inamicul din Bahmut a părăsit unele poziţii după unele dintre contraatacurile noastre", a declarat Serhii Cherevatyi, purtătorul de cuvânt al Grupării de Est a Forţelor Armate Ucrainene, pentru un post naţional de televiziune.

"Există o luptă de poziţii acolo", a spus Cherevatyi, explicând că linia frontului se schimbă în mod constant. "Uneori inamicul are un oarecare succes după o lovitură puternică de artilerie şi distrugerea infrastructurii şi poate avansa. Dar noi contraatacăm şi deseori ne recâştigăm poziţiile după ce am provocat foc asupra inamicului".

Cherevatyi a adăugat că, în ciuda tuturor eforturilor sale, Rusia încă nu a reuşit să captureze "complet" Bahmut. Purtătorul de cuvânt a continuat spunând că, deşi unităţile aeropurtate ale armatei ruse au întărit poziţiile din Bakhmut, forţele Wagner au continuat să fie cele care au efectuat asalturile, scrie News.ro.

"Cu toate acestea, din cauza pierderilor grele, acestea au fost întărite de unităţile aeropurtate. În plus, în efortul de a captura complet Bakhmut, observăm, de asemenea, că inamicul foloseşte lunetişti din unităţile speciale şi chiar din serviciile speciale (antiterorism, de exemplu) pentru a lovi cât mai mult posibil poziţiile noastre", a declarat el.

Cherevatyi a declarat că forţele ruseşti trebuie să fie mai atente la utilizarea obuzelor de artilerie şi a rachetelor, dar a respins afirmaţiile fondatorului şi finanţatorului Wagner, Evgheni Prigozhin, potrivit cărora luptătorii săi ar fi fost lipsiţi de muniţie.

Zelenski: De la miezul nopţii până la 7 dimineaţa am reuşit să doborâm 15 rachete ruseşti. Pentru fiecare astfel de atac, invadatorii ruşi vor primi răspunsul nostru

ACTUALIZARE 08:10 Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, luni seară, în discursul adresat naţiunii, că noaptea trecută ucrainenii au reuşit să doboare 15 rachete ruseşti. El a afirmat că pentru fiecare atac, invadatorii ruşi vor primi răspunsul.

"Am început această zi de luni şi noua săptămână cu o întâlnire de o oră cu toate nivelurile guvernamentale şi de apărare. Şeful guvernului, miniştrii, Biroul. Comandantul-şef, şefii Direcţiei Principale de Informaţii şi ai Serviciului de Informaţii Externe, şeful Serviciului de Securitate şi secretarul NSDC au prezentat rapoarte. Prima chestiune este consecinţele loviturilor ruseşti, inclusiv ale atacurilor cu rachete. Numai noaptea trecută, de la miezul nopţii până la şapte dimineaţa, am reuşit să doborâm 15 rachete ruseşti. Dar, din păcate, nu pe toate. Nu pe toate încă. Lucrăm cu partenerii noştri cât mai activ posibil pentru a face ca protecţia cerului nostru să fie şi mai fiabilă. La întâlnirea de dimineaţă, am discutat despre acţiunile probabile ale inamicului în viitorul apropiat şi am coordonat paşii noştri defensivi. Separat, am discutat problema armelor şi muniţiilor pentru luptătorii noştri. De asemenea, situaţia de pe teritoriul încă ocupat şi contracararea Rusiei. Nicio şansă pentru ocupant pe teritoriul nostru! Doar distrugere pentru inamic", a declarat Zelenski.

Zelenski a spus că un băiat de 14 ani a murit în urma unui atac cu bombă asupra unei şcoli. "Regiunea Cernihiv, satul Lyzunivka, în nordul regiunii, aproape de frontiera de stat. Acolo, o bombă aeriană rusă a distrus o altă şcoală ucraineană... Din păcate, această lovitură a luat viaţa unui adolescent - un băiat născut în 2009... în vârstă de 14 ani! El se afla chiar lângă şcoală. Condoleanţe familiei şi prietenilor! Pavlohrad, regiunea Dnipropetrovsk. Rachetele teroriştilor au luat viaţa a două persoane, tineri... Condoleanţele mele familiilor! Alte 40 de persoane - femei, copii şi bărbaţi - au primit ajutor medical în urma rănilor şi traumelor suferite. Pentru fiecare astfel de atac, invadatorii ruşi vor primi răspunsul nostru. Şi le mulţumesc tuturor luptătorilor noştri care asigură acest lucru în fiecare zi şi în fiecare noapte. Ei ne apără poziţiile, resping atacurile ruseşti, îşi ajută fraţii de arme care se află în apropiere, pe poziţii, şi distrug ocupantul la maximum. Cu cât mai mulţi ucraineni se sprijină reciproc, cu atât mai repede va fi distrus răul rusesc. Le sunt recunoscător tuturor partenerilor noştri care văd în acest fel sarcina comună a Ucrainei şi a lumii: înfrângerea evidentă a statului terorist şi o pace dreaptă pentru Ucraina şi întreaga Europă", a spus el.

Şeful statului ucrainean a menţionat că a discutat, luni, cu premierul Canadei, Justin Trudeau, şi cu cel al Noii Zeelande, Chris Hipkins. "Astăzi, am avut mai multe întâlniri privind activitatea noastră diplomatică din luna mai, care ne aduce mai aproape de o astfel de pace - o pace dreaptă, un astfel de rezultat al acestui război - înfrângerea ocupantului. Am avut, de asemenea, mai multe convorbiri telefonice astăzi. Am mulţumit personal Canadei şi prim-ministrului Trudeau pentru sprijinul continuu al ţării noastre. Pregătim un program de cooperare pe termen lung în domeniul apărării între Ucraina şi Canada. Acest lucru este foarte important: Canada a început deja să confişte bunurile ruseşti. Acesta este un exemplu semnificativ pentru toţi ceilalţi din lume. Am discutat despre presiunea sancţiunilor şi despre cooperarea noastră politică. Astăzi am vorbit, de asemenea, cu prim-ministrul Hipkins din Noua Zeelandă. I-am mulţumit pentru poziţia de principiu în apărarea dreptului internaţional - Noua Zeelandă se numără adesea printre liderii în ceea ce priveşte restricţiile privind sancţiunile. I-am mulţumit, de asemenea, pentru participarea Noii Zeelande la instruirea soldaţilor noştri. Am convenit să lucrăm la o mai mare consolidare a ţărilor din regiunea Pacificului pentru a proteja normele internaţionale", a mai spus el.

Editor : M.D.B.