Promisiunea lui Trump că va opri războiul din Ucraina, dar și că va forța statele europene să contribuie financiar mai mult la forța NATO stârnesc neliniște pe bătrânul continent și, totodată, teamă ori scepticism peste ocean. Iar România e parte importantă în schimbările așteptate de săptămâna viitoare. Cum se văd aceste declarații în capitala Statele Unite, cum are de gând Donald Trump să își îndeplinească promisiunile, cum se va raporta la România? Trimișii speciali Digi24 în Statele Unite au încercat să afle răspunsuri, la firul ierbii, în Washington DC, de la unul dintre oamenii care au lucrat la planul Trump pentru 2025.

Teodora Tompea: „Este forfotă mare în așteptarea evenimentului de luni, cel mai mare, când președintele este învestit, sunt multe evenimente, serile vor fi încununate de mai multe baluri. Vrem să știm ce se întâmplă foarte aproape de noi, ce se întâmplă în Ucraina”.

Cristina Cileacu: „Ca întotdeauna, la Washington sunt două tipuri de păreri: democrate și republicane. De data aceasta vorbim cu James Carafano, vicepreședintele „Heritage Foundation”. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la Digi24. Vreau să vă întreb, noua administrație Trump pare să vrea să aibă o relație mai degrabă bilaterală cu fiecare țară a Uniunii Europene și, în general, cu fiecare țară, mai degrabă decât cu Uniunea Europeană în ansamblu”.

James Carafano: „Noua administrație Trump va semăna mult cu vechea administrație Trump, doar că va fi mult mai bună, pentru că are mult mai multă experiență. Avem un președinte foarte experimentat și o echipă foarte experimentată. Și este adevărat că sunt într-adevăr foarte interesați de relațiile bilaterale. Cred că mulți oameni vă vor spune la Washington în ultimii doi ani, că atunci când venea cineva, nimeni nu voia să vorbească cu ei. Această administrație nu va fi așa, ei vor dori să vorbească cu prietenii lor. Asta nu înseamnă că nu vor avea o relație cu Uniunea Europeană. De fapt, am fost recent la Bruxelles și am găsit noua Comisie foarte dispusă, cred, să fie pragmatică și să lucreze cu administrația Trump. Deci cred că echipa lui Trump vor fi cu adevărat norocoși pentru că vor avea oameni cu care vor să vorbească despre asta. Am mulți prieteni în Europa, mult mai mulți prieteni în Europa, mai multe guverne conservatoare în Europa decât au avut ultima dată, dar vor avea, de asemenea, o echipă la Bruxelles care recunoaște că parteneriatul cu Statele Unite este important. Deci cred că echipa lui Trump va avea o mulțime de uși deschise în Europa”.

Cristina Cileacu: „Și România?”

James Carafano: „România este un punct vital, strategic pentru Statele Unite. Dar singurul lucru pe care administrația Trump îl dorește și acest lucru nu este negociabil, este o comunitate transatlantică sigură, care se oprește și începe cu un front estic, care este 100% sigur. Cele mai importante două țări sunt Ucraina, nu contează dacă Ucraina este sau nu în acest front, dar dacă aveți o armată ucraineană puternică, rușii nu pot să treacă pe acolo și să facă cu mâna. Și apoi Polonia, și cred că vom avea un angajament puternic polonez pentru apărare. Și atunci România este ancora, nu? Aveți Norvegia și Finlanda și Suedia în nord, iar România ancorează sudul. Deci, în opinia mea, în ceea ce privește parteneriatele noastre din Europa Centrală, România este absolut umăr la umăr cu Polonia și Ucraina, ca țări care trebuie să aibă succes în propria lor autoapărare, deoarece sunt critice pentru NATO. România și Polonia astăzi sunt așa cum a fost Germania de Vest în timpul Războiului Rece”.

Teodora Tompea: „Dar Putin a spus întotdeauna că Ucraina nu ar trebui să fie membră NATO. Credeți că dacă vor începe negocieri, desigur, cu ajutorul SUA, Trump va accepta acest tip de condiție?”.

James Carafano: „Sincer, nu cred că există un consens în NATO pentru aderarea Ucrainei la NATO acum. Deci nu cred că este o conversație irelevantă. Cred că nu există un consens. Și pe de altă parte, cred că realitatea este și Putin știe asta, nu contează dacă Ucraina este sau nu în NATO, dacă există o armată permanentă în Ucraina care s-ar putea apăra, acesta este un obstacol pentru Putin. Și la fel de puternic ca și cum ar fi în NATO. El nu respectă articolul 5. El respectă puterea. Și astfel țări care se pot apără, și cred că România, Polonia și Ucraina vor fi primele trei țări din Europa care pot face asta, cred că el nu o să aibă încotro”.

Cristina Cileacu: „E o concluzie bună pentru România, e o veste bună, să sperăm doar că ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Cam atât de aici din Washington, dar nu înseamnă că nu vom reveni curând cu noi idei, noi păreri despre cum se vede România în Statele Unite”.

