Joia trecută, la un pupitru de la Catedrala Națională din Washington, Joe Biden a rostit un elogiu pentru fostul președinte Jimmy Carter, în timp ce alți trei foști președinți, Bill Clinton, George W Bush și Barack Obama, și președintele ales, Donald Trump, au privit. Fiecare dintre președinții spectatori a obținut validarea poporului american (realegerea pentru un al doilea mandat), care l-a ocolit pe Biden, se arată într-o analiză BBC.

Și cum Joe Biden, al cărui mandat se încheie săptămâna viitoare, i-a adus un omagiu lui Carter, un președinte care a avut la rândul său un singur mandat, a fost greu să nu fie trasate câteva paralele.

„Mulți cred că era dintr-o epocă trecută, dar, în realitate, a văzut bine în viitor”, a spus Biden despre Carter. El a continuat să remarce realizările lui Carter în promovarea drepturilor civile, munca sa privind pacea și neproliferarea nucleară și eforturile sale de a proteja mediul.

Totuși, la începutul săptămânii, Biden a argumentat propria sa moștenire și modul în care istoria ar trebui să-l judece.

„Sper că istoria va spune că am venit și am avut un plan cum să restabilim economia și să restabilim leadershipul Americii în lume”, a spus el într-un interviu televizat. „Și sper să se consemneze că am făcut-o cu onestitate și integritate; că am spus ce aveam în minte.”

Dacă acest lucru se va întâmpla este supus unei discuții viguroase. Însă Biden pleacă de la Casa Albă cu cotele de aprobare aproape de cel mai scăzut punct al președinției sale. Doar 39% la sută dintre americani au o viziune pozitivă asupra președinției sale, potrivit ultimului sondaj Gallup, în scădere de la 57% la începutul mandatului său.

Săptămâna viitoare, cel pe care l-a învins în 2020 revine la putere, marcând ceea ce probabil că el simte ca fiind un sfârșit dur al unei președinții.

Biden a avut realizările sale – păstorirea cu pricepere a legislației complexe privind investițiile și infrastructura prin Congres, în ciuda majorităților restrânse, întărirea și extinderea NATO și numirea unui număr remarcabil de judecători diverși în banca federală – dar cel puțin pentru moment, acest lucru este umbrit.

Locul său actual în istorie este un fel de interimat democratic dintre cele două mandate prezidențiale ale lui Trump.

„Ar vrea ca moștenirea lui să fie că ne-a salvat de Trump”, spune autoarea și strategul democrat Susan Estrich. „Dar, din păcate, pentru el, moștenirea lui este din nou Trump. El este puntea de la Trump unu la Trump doi”.

Nu trebuia să fie așa. Biden și echipa sa au fost zguduiți de evenimente – unele aflate sub controlul său și altele în afara acestuia. Multe dintre cele mai dăunătoare evoluții au fost în întregime previzibile, totuși și au arătat că președintele și administrația sa păreau să fie prinși pe picior greșit. Pentru asta, au plătit un preț mare.

De la haosul din Kabul la „pasi greșiți” timpurii

Primul pas greșit al lui Biden ca președinte s-a petrecut la jumătate de lume distanță, în haosul care a avut loc în timpul retragerii SUA din Afganistan din august 2021.

Ieșirea fusese negociată în ultimele luni ale administrației Trump, dar Biden a susținut-o – în ciuda avertismentelor unora dintre consilierii săi militari.

Acele predicții îngrozitoare s-au dovedit profetice, pe măsură ce Kabulul a fost cuprins de panică și neliniște. Până la sfârșitul acelei luni, ratingul de aprobare al lui Biden avea să scadă sub 50% pentru prima dată, potrivit unui sondaj Gallup.

Pe plan intern, situația pentru președinte era la fel de nefavorabilă. Până în vară, inflația din SUA a depășit 5% pentru prima dată în 30 de ani.

Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a spus că ea crede că vârful este „tranzitoriu”. Biden a numit-o „temporară”. Unii din afara administrației, în special consilierul economic al lui Obama, Larry Summers, au considerat altfel.

Până când inflația a atins apogeul un an mai târziu, la 9,1% în iunie 2022, Yellen și Biden recunoscuseră că calculele lor erau greșite.

Americanii nu au uitat și nici nu au iertat. Și, deși cifrele lunare ale inflației au scăzut sub 3% până în vara anului 2024, șomajul a rămas scăzut, creșterea economică a fost constantă și SUA au depășit celelalte țări industrializate ale lumii, alegătorii au continuat să aibă o viziune pesimistă asupra economiei.

Alte probleme au urmat acest model: administrația Biden a răspuns lent la creșterea post-Covid a migrației fără acte la granița dintre SUA și Mexic.

Și se pare că a fost surprinsă cu privire la impactul perturbator pe care programul susținut de republicani de relocare a migranților în orașele nordice conduse de democrați l-ar avea asupra serviciilor guvernamentale aflate departe de graniță.

Lipsa de teste Covid și lapte praf pentru sugari, o creștere dramatică a prețului ouălor, sfârșitul protecției împotriva avortului Roe v Wade și războaiele din Ucraina și Gaza – la fiecare problemă rezolvată de administrația Biden, alte două apăreau.

Provocările au fost, de fapt, descurajante – multe dintre ele i-au doborât pe liderii în exercițiu în alte democrații din întreaga lume.

Dar pentru Biden și democrați, sperând să demonstreze că au fost un contrapunct competent și eficient nu doar pentru Trump, ci și pentru regimurile autoritare globale, miza era mare.

Joe Biden, „un bărbat în vârstă cu o memorie slabă”

În mijlocul tuturor acestor lucruri, răspunsurile administrației au fost uneori flagrant neconforme. Când a fost întrebată în timpul unui interviu de televiziune despre creșterea producției de petrol în America pentru a reduce prețul gazelor, în noiembrie 2021, secretarul pentru Energie Jennifer Granholm a răspuns râzând. „Este hilar”, a spus ea. „Aș fi vrut să am bagheta magică.”

Biden – cândva considerat un comunicator și orator talentat – părea mai puțin capabil să conecteze cu poporul american. Se arătau și semne ale vârstei înaintate.

„Vizându-l pe Biden vorbind… Doamne, aceasta este o persoană diferită”, a spus un oficial înalt de la Casa Albă care a servit în primii ani ai administrației Biden și a vorbit sub rezerva anonimatului.

„Poate că pur și simplu, când ești acolo în fiecare zi, nu observi.”

Un raport al lui Robert Hur, un consilier special desemnat să investigheze modul în care Biden a gestionat documente secretizate, s-a referit la președinte ca la un „bătrân cu o memorie slabă”, declanșând o serie de alarme în rândul democraților.

Interacțiunile lui Biden cu mass-media au fost reduse, iar aparițiile sale publice au fost bine scrise. Greșelile și poticnirile sale verbale au devenit surse pentru atacurile republicane. Dar Biden a continuat, hotărât să candideze și să câștige un al doilea mandat ca președinte.

Oamenii lui Joe Biden: ce rol a avut cercul său interior

În timpul președinției sale, Biden s-a înconjurat de veterani din serviciul guvernamental. Secretarul său de stat, Antony Blinken, fusese unul dintre cei mai importanți consilieri ai săi în politică externă încă de pe vremea când a fost în Senat. Merrick Garland, un distins judecător al curții de apel și nefericita alegere a lui Barack Obama în 2016 pentru Curtea Supremă, a fost nominalizat pentru procuror general. Yellen, alegerea lui pentru trezorerie, a prezidat anterior Rezerva Federală.

În cadrul Casei Albe, Biden l-a ales pe Ron Klain – care lucrase în administrațiile prezidențiale democrate de zeci de ani – ca șef de cabinet. Mike Donilon, un alt veteran, a servit drept consilier principal al lui Biden.

Echipa a avut succes în special în gestionarea majorităților înguste din Cameră și Senat, obținând victorii legislative timpurii chiar și în fața rezistenței republicane unificate și a reticenței centriștilor din propriul partid.

„Planul american de salvare” al lui Biden, care a trecut la doar două luni după preluarea mandatului, a inclus aproape 2 trilioane de dolari în noi cheltuieli guvernamentale. A extins subvențiile pentru asistența medicală și a finanțat distribuția de vaccinuri Covid și un program de plată care a redus sărăcia copiilor la jumătate, la 5%.

Mai târziu în acel an, democrații și unii republicani s-au alăturat pentru a adopta un proiect de lege pentru investiții în infrastructură, care includea 1 miliard de dolari în noi cheltuieli pentru transport, energie curată, apă și alte programe de construcție.

Alte proiecte au urmat, marcând o agendă legislativă pe care puțini președinți de prim mandat din epoca modernă o puteau egala – dar a venit cu ceea ce unii critici văd ca un defect fatal.

Brent Cebul, profesor asociat de istorie la Universitatea din Pennsylvania, susține că eforturile lui Biden au fost prea concentrate pe schimbarea politicilor care durează ani de zile pentru a se traduce în beneficii economice pentru muncitorii americani obișnuiți.

„Cred că orizontul de timp asociat acestor mari acte legislative a fost mult desincronizat cu exigențele alegerilor prezidențiale”, a spus el.

Ar fi fost mai bine ca Biden să găsească modalități de a aduce beneficii tangibile alegătorilor mai repede – un sentiment pe care Biden însuși l-a exprimat în timpul unui interviu recent.

„Lupte interioare și frustrare” în Partidul Democrat

Echipa sa s-a dovedit, de asemenea, mai puțin capabilă atunci când succesul a fost măsurat nu în legile adoptate, ci în bătălia zilnică de mesaje împotriva unei opoziții politice care devenea din ce în ce mai asertivă.

Un înalt oficial din administrația Biden a spus că echipa Casei Albe a fost mai decisivă la începutul președinției sale.

„Pe măsură ce lucrurile încep să devină o mișcare și pierzi sentimentul că poți face lucruri mari, poate face loc unor lupte interioare și frustrări”, a recunoscut oficialul, adăugând că sentimentul săi era că cercul din jurul lui Biden a devenit mai izolat pe măsură ce presiunea s-a dezvoltat.

După un răgaz de doi ani, oponenții săi politici au lansat investigații, au organizat audieri (cu privire la retragerea din Afganistan, relațiile de afaceri ale familiei Biden și multe altele) și, în septembrie 2023, au inițiat oficial o acțiune de demitere a președintelui. În tot acest timp, aprobarea publică a lui Biden a încetinit.

Președinția lui Biden ar trebui văzută în două jumătăți, spune Cebul. Prima a fost mai realizată. A doua a fost mai puțin concentrată.

„Sentimentul lui Biden că SUA se descurcă destul de bine din punct de vedere macroeconomic l-a determinat pe el și pe consilierii săi să-și ia ochii de la minge, când mulți, mulți americani erau încă foarte răniți”.

O campanie electorală asediată

La 25 aprilie 2023, Biden și-a oficializat candidatura la președinție într-un videoclip de campanie în care avertiza că „extremiștii” pro-Trump amenință America.

În lunile următoare, aveau să fie mai multe avertismente cu privire la pericolul pe care l-a reprezentat Trump pentru democrația americană. Biden și-a prezentat planul economic – îmbrățișând eticheta „Bidenomics” – și a arătat cum inflația avea să scadă, în timp ce economia era încă în creștere.

„Bidenomics este despre viitor”, a spus el. „Bidenomics este doar un alt mod de a spune: Restabiliți visul american”.

Cebul crede că a fost o mișcare proastă. „Pentru ca apoi să-și petreacă cea mai mare parte a primăverii și începutul verii, practic, vorbind despre cum este cel mai de succes președinte din punct de vedere economic din istoria modernă, a fost atât de discordant”, a spus el. „Nu numai că mesajul nu era sincronizat, ci era și un mesager teribil.”

Biden le spunea asistenților săi că este omul cel mai bine poziționat pentru a-l învinge pe Trump - că a făcut-o o dată și o va face din nou. Și acei asistenți au respins cu fermitate ori de câte ori cineva punea la îndoială abilitățile lui Biden.

„Nu sunt un tip tânăr, acesta nu este un secret”, a spus Biden într-un anunț de campanie. „Dar iată cum stau lucrurile: știu cum să fac treabă pentru poporul american”.

Hamas, Hunter și obstacole finale

În toamnă, Biden s-a confruntat cu o nouă criză - în urma atacului Hamas din 7 octombrie asupra Israelului, el a avertizat rapid Israelul să nu reacționeze sau săexagereze în răspunsul său la vărsarea de sânge.

La fel ca în cazul invaziei rusești a Ucrainei, președintele și-a îndreptat atenția către afacerile mondiale. Dar, spre deosebire de Ucraina, pentru care Biden a adunat o coaliție occidentală unificată împotriva invaziei, sprijinul continuu al Israelului de către SUA a erodat entuziasmul și sprijinul pentru Biden în unele locuri din plan intern.

În același timp, Biden se confrunta cu problemele juridice tot mai mari ale fiului său Hunter – un proces în iunie și o condamnare pentru port ilegal de armă și, poate mai îngrijorător pentru președinte, un rechizitoriu pentru încălcări legate de impozite care au implicat afacerile străine ale lui Hunter.

Decizia sa finală de a-și ierta grația fiul, luată după alegerile din noiembrie, a fost condamnată de mulți, inclusiv de unii aliați.

În cele din urmă, candidatura lui Biden la președinție – și președinția sa – s-au prăbușit la sfârșitul lunii iunie pe o scenă din Atlanta, în timpul unei dezbateri cu Trump. Performanța sa confuză și uneori de neînțeles a dat campaniei sale o lovitură mortală care aparent a confirmat atacurile republicane – și temerile democraților – cu privire la înaintarea în vârstă.

Dar, în cele din urmă, după ce Trump a răspuns sfidător la o tentativă de asasinat eșuată și a organizat o convenție națională zbuciumată și unificată a partidului la mijlocul lunii iulie, Biden a renunțat la cursă.

Victoria lui Trump asupra Kamalei Harris, succesoarea aleasă a lui Biden, a asigurat că judecata electorală finală asupra carierei politice de jumătate de secol a lui Biden va fi una de respingere și înfrângere.

Care ar fi fost moștenirea lui Biden dacă pur și simplu s-ar fi dat la o parte fără să își dorească un al doilea mandat? Nicio lansare video a campaniei. Fără dezastrul dezbaterii cu Trump. În schimb, o cursă solidă pentru nominalizarea democrată, cu Biden plutind deasupra tuturor.

„Ar fi trebuit să avem alegeri primare”, argumentează Estrich.

În cele din urmă, vârsta lui Biden și atracția de durată față de Trump au fost incendiile pe care administrația sa nu le-a putut stinge niciodată și cele care i-au consumat în cele din urmă președinția.

Într-o săptămână, Trump va depune jurământul și probabil se va începe demontarea unei mari părți din ceea ce a realizat Biden în ultimii patru ani. Cât de eficient este Trump în a face acest lucru va contribui în mare măsură la determinarea moștenirii de durată a lui Biden.

