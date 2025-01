Joe Biden susține că l-ar fi învins pe Donald Trump în cursa pentru Casa Albă, dar crede că ar fi avut și un dezavantaj

Preşedintele american, Joe Biden, a declarat într-un interviu exclusiv acordat miercuri cotidianului USA Today, că ar fi putut câștiga alegerile prezidențiale împotriva lui Donald Trump din noiembrie, dacă nu și-ar fi cedat locul Kamalei Harris. Totuși, democratul recunoaște că nu știe dacă ar fi reușit să ducă la final un nou mandat, din cauza vârstei, relatează BBC.

„Până acum, totul e bine,” a spus Biden, în vârstă de 82 de ani. „Dar cine știe cum o să fiu la 86 de ani?”

Biden a declarat pentru sursa citată că „pe baza sondajelor” crede că ar fi câștigat, dar a recunoscut că vârsta i-ar fi putut afecta capacitatea de a guverna.

„Când Trump candida din nou pentru realegere, chiar am crezut că am cea mai bună șansă să-l înving. Dar, de asemenea, nu voiam să fiu președinte la 85 de ani, 86 de ani. Aşa că am ridicat problema predării ştafetei ” a spus Biden. „Dar nu știu. Cine naiba știe?”

În plus, în cadrul aceluiași interviu, Joe Biden a declarat că a fost „foarte direct cu Trump” în legătură cu posibilele grațieri preventive pentru persoanele care ar putea deveni ținte ale viitorului președinte.

„Am încercat să-i explic clar că nu era nevoie și că ar fi împotriva intereselor sale să încerce să se răzbune,” a spus Biden, adăugând că Trump nu a ripostat, ci „practic, doar a ascultat.”

Biden a spus că decizia sa finală cu privire la grațieri va depinde de cine va alege miliardarul republican pentru cabinetul său.

Acest interviu cu USA Today este singurul interviu de rămas-bun pe care Biden l-a acordat până acum unei publicații tipărite. Accesul presei la Biden a fost strict controlat de Casa Albă, iar președintele nu a susținut nicio conferință de presă de când s-a retras din cursa electorală pe 21 iulie.

După pierderea vicepreședintei Kamala Harris în fața lui Trump, membri de rang înalt ai Partidului Democrat, precum fosta președintă a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, au afirmat că democrații ar fi avut șanse mai mari dacă Biden s-ar fi retras din cursă mai devreme.

Editor : Andreea Stanciu