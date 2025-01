Donald Trump îi numește pe Mel Gibson, Jon Voight și Sylvester Stallone ca „ambasadori speciali” la Hollywood

În timp ce continuă să-și completeze noua administrație, președintele ales al SUA, Donald Trump, i-a numit pe Jon Voight, Mel Gibson și Sylvester Stallone să servească drept „ambasadori speciali” într-un „loc grozav, dar foarte tulburat”, Hollywood, California.



Într-un mesaj transmis pe Truth Social, joi, Trump a anunțat că cei trei susținători de lungă durată și actori veterani vor servi drept „trimiși speciali ai mei în scopul de a aduce Hollywood-ul, care a pierdut multe afaceri în ultimii patru ani în fața țărilor străine, înapoi – mai mare, mai bun și mai puternic decât oricând!”



„Acești trei oameni foarte talentați vor fi ochii și urechile mele și voi face ceea ce îmi sugerează ei”, a adăugat Trump. „Va fi din nou, ca în cazul Statelor Unite ale Americii înseși, Epoca de Aur a Hollywoodului!”



Toate cele trei celebrități s-au apropiat de Trump în ultimii ani. Voight a fost un susținător de multă vreme, numindu-l pe președintele ales „cel mai mare președinte de la Lincoln” și a devenit primul beneficiar al Medaliei Naționale a Artelor în timpul primei administrații a lui Trump – la doi ani după ce a preluat mandatul, potrivit site-ului de muzică și film Consequence.



Stallone a respins oferta lui Trump de a conduce National Endowment for the Arts în 2016, dar l-a prezentat la un eveniment post-electoral de la Mar-a-Largo, anul trecut, numindu-l „al doilea George Washington”. Gibson, cândva trecut pe lista neagră de la Hollywood din cauza dezbaterilor antisemite și rasiste, și-a exprimat sprijinul pentru Trump anul trecut, spunând că Kamala Harris „are IQ-ul unui stâlp de gard”.



Stallone, în vârstă de 78 de ani, joacă în prezent în Tulsa King și reality show-ul său The Family Stallone de la Paramount+ și a co-scris viitorul film A Working Man, regizat de David Ayer, Jason Statham. Voight, în vârstă de 86 de ani, a apărut recent în filmul biografic Reagan cu Dennis Quaid în rol principal, precum și în Megalopolis, pentru care Francis Ford Coppola a ales în mod intenționat actori „anulați”. Gibson, în vârstă de 69 de ani, a regizat viitorul thriller/acțiune Flight Risk, cu Mark Wahlberg în rol principal, și lucrează la eliminarea digitală a îmbătrânirii lui Jim Caviezel pentru o continuare a Patimilor lui Hristos. De asemenea, Gibson și-a pierdut recent casa din Malibu în incendiile din Los Angeles.

