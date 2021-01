Efectul neașteptat al pachetului financiar pentru COVID în SUA: Agențiile de informații trebuie să comunice tot ce știu despre OZN-uri

Agențiile de informații din SUA au la dispoziție 180 de zile pentru a comunica ceea ce știu despre OZN-uri și „fenomene aeriene neidentificate”. În mod neașteptat, obligația vine în urma aprobării unui pachet financiar de ajutor pentru coronavirus și a bugetului federal, în valoare de 2,3 trilioane de dolari, relatează CNN.

Din momentul în care președintele în exercițiu Donald Trump a semnat, în decembrie, proiectul de lege, a început numărătoarea inversă a celor 180 de zile pentru ca agențiile de informații americane să spună Congresului ce știu despre OZN-uri.

Este o prevedere care a fost inclusă în secțiunea „comentarii ale comitetului” din Legea de autorizare a serviciilor de informații pentru anul fiscal 2021, care era cuprinsă în proiectul masiv de lege.

Raportul trebuie să conțină analize detaliate ale datelor și informațiilor despre OZN colectate de Office of Naval Intelligence, Unidentified Aerial Phenomena Task Force și de FBI, conform directivei Comisiei pentru agențiile de informații din Senat, relatează Mediafax.

Raportul ar trebui să identifice orice potențiale amenințări la adresa securității naționale reprezentate de OZN-uri și să evalueze dacă vreunul dintre adversarii națiunii ar putea fi în spatele unei astfel de activități, a arătat comisia.

Potrivit acesteia, raportul prezentat ar trebui să fie neclasificat, deși poate conține o anexă clasificată.

Un purtător de cuvânt al Office of the Director of National Intelligence a confirmat informația.

Pentagonul a prezentat trei scurte videoclipuri în aprilie a anului trecut, care arătau „fenomene aeriene neidentificate” - clipuri pe care Marina SUA le confirmase anterior ca fiind reale.

Videoclipurile, unul din 2004 și celelalte două din 2015, arată obiecte zburătoare neidentificate care se mișcă rapid în timp ce sunt înregistrate de camerele cu infraroșii. Nu este clar ce sunt obiectele și nu există un consens cu privire la originea lor. Unii cred că pot fi drone operate de adversari care caută să adune informații, mai degrabă decât extratereștrii pe care îi asociem în mod normal cu OZN-urile.

În august, Pentagonul a anunțat că formează un grup de lucru pentru investigarea acestor fenomene.

Membrii Congresului și oficialii Pentagonului sunt de mult timpîngrijorați de apariția unor aeronave neidentificate care au zburat peste bazele militare americane. Pentagonul a studiat anterior înregistrările unor astfel de incidente, ca parte a unui program clasificat lansat la de fostul senator Harry Reid. Acest program a fost lansat în 2007 și s-a încheiat în 2012, potrivit Pentagonului, deoarece a evaluat că există priorități mai mari care au nevoie de finanțare.

Fostul șef al programului, Luis Elizondo, a declarat pentru CNN în 2017 că, în opinia sa, „există dovezi foarte convingătoare că s-ar putea să nu fim singuri” în Univers.

