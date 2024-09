„Elon Musk are un nivel îngrijorător de putere asupra securității naționale”. Avertismentul unui fost oficial al SUA

Cu SpaceX, Starlink și X, Musk are mai multă influență asupra politicii externe decât probabil orice altă persoană nealeasă prin vot din istoria SUA, scrie, într-o opinie publicată de The Guardian, Robert Reich, fost secretar al muncii în administrația Clinton și profesor de politici publice la University of California Berkeley, pe care o redăm integral mai jos.



La scurt timp după a doua presupusă tentativă de asasinat împotriva lui Donald Trump, Elon Musk a scris într-o postare pe X, acum ștearsă: „Și nimeni nu încearcă nici măcar să-l asasineze pe Biden/Kamala”, cu un emoji care înfățișa o persoană care se gândește.

Musk a declarat ulterior că postarea sa a vrut să fie o glumă. Dar mesajul ar putea fi interpretat drept un apel la asasinarea lui Joe Biden și Kamala Harris - cel puțin de către unul dintre cei aproape 200 de milioane de urmăritori ai lui Musk - ceea ce este probabil motivul pentru care Secret Service investighează chestiunea.

Conform Codului penal al SUA, amenințarea unui președinte sau a unui vicepreședinte sau incitarea cuiva să le facă rău este o infracțiune care poate duce la o amendă mare și până la cinci ani de închisoare.

Cu toate acestea, chiar dacă Musk a postat o potențială amenințare cu moartea la adresa comandantului-șef în exercițiu, multiplele sale contracte de apărare cu guvernul SUA i-au oferit acces la informații extrem de sensibile privind securitatea națională.

Se pare că Musk a obținut autorizația de securitate națională în pofida faptului că a recunoscut că a consumat droguri, nu neapărat în mod ilegal: miliardarul din domeniul tehnologiei, care afirmă că s-a supus unor teste aleatorii de droguri la cererea guvernului, a fumat iarbă în public și folosește, de asemenea, ketamină (pentru care susține că are rețetă).

Lăsând drogurile deoparte, când a fost ultima dată când guvernul SUA a dat acces la informații sensibile privind securitatea națională unei persoane care a postat o potențială amenințare cu moartea împotriva președintelui și vicepreședintelui?

La baza acestei întrebări se află o întrebare mai amplă: când în istorie o persoană nealeasă a deținut o asemenea influență asupra securității naționale a SUA?

Compania SpaceX a lui Musk deține controlul aproape total asupra furnizării de internet prin satelit la nivel global, prin intermediul unității sale Starlink. Cu puține reglementări sau supravegheri, Musk a pus deja pe orbită peste 4.500 de sateliți Starlink, reprezentând mai mult de jumătate din toți sateliții activi. El intenționează să aibă până la 42.000 de sateliți pe orbită în următorii ani.

„O putere remarcabilă”

SpaceX și sistemul său Starlink au devenit esențiale din punct de vedere strategic pentru Armata americană. Starlink oferă conectivitate Marinei americane. Forțele spațiale americane au semnat un contract în valoare de 70 de milioane de dolari cu SpaceX la sfârșitul anului trecut pentru capacități militare de sateliți pe orbită terestră joasă. Potrivit Reuters, National Reconnaissance Office, care supraveghează sateliții spion ai SUA, are un contract de 1,8 miliarde de dolari cu SpaceX.

Acest lucru îi conferă lui Musk, cea mai bogată persoană din lume, o putere remarcabilă. De unul singur, el poate decide să oprească accesul unei țări la Starlink și la internet. El poate, de asemenea, să obțină acces la informațiile sensibile colectate de Starlink. „Între Tesla, Starlink și Twitter, s-ar putea să am mai multe date economice globale în timp real într-un singur cap decât oricine”, a scris Musk pe Twitter în aprilie 2023.

Între timp, Nasa a externalizat tot mai multe proiecte de zboruri spațiale către SpaceX, inclusiv contracte de miliarde de dolari pentru mai multe călătorii pe Lună și 843 de milioane de dolari pentru construirea unui vehicul care va scoate din funcțiune Stația Spațială Internațională.

Conflictele de interese dintre afacerile lui Musk din întreaga lume și securitatea națională a SUA abundă și se înmulțesc.

Atunci când Vladimir Putin a atacat Ucraina, Musk și serviciul Starlink al SpaceX au furnizat Ucrainei acces la internet, permițând țării să planifice atacuri și să se apere. (Aceasta nu a fost o mișcare caritabilă din partea lui Musk; majoritatea celor 20.000 de terminale din Ucraina au fost finanțate din surse externe, cum ar fi guvernul SUA și cele ale Regatului Unit și Poloniei).

Dar în toamna anului 2022, când Ucraina a intrat pe teritoriul dorit de Rusia, Musk și SpaceX au întrerupt brusc conectivitatea. Musk a explicat la momentul respectiv: „Starlink a fost împiedicat să pornească conexiunea prin satelit în Crimeea la momentul respectiv, deoarece acest lucru ar încălca sancțiunile SUA împotriva Rusiei!”

Dar cine era Musk să decidă ce acțiuni ar încălca sau nu sancțiunile SUA?

De fapt, se pare că Musk încerca să împingă Ucraina să accepte condițiile Rusiei pentru încheierea războiului.

La o conferință din Aspen, la care au participat oameni de afaceri și personalități politice, el a părut să îl susțină pe Putin. „Era pe scenă și a spus: «Ar trebui să negociem. Putin vrea pace - ar trebui să negociem pacea cu Putin»”, și-a amintit Reid Hoffman, cofondator și președinte executiv al LinkedIn. Musk părea să fi „crezut ceea ce Putin vindea, cu vârf și îndesat”.

La scurt timp după aceea, Musk a postat pe Twitter o propunere pentru propriul său plan de pace, solicitând organizarea de referendumuri pentru redesenarea granițelor Ucrainei și acordarea controlului Crimeei de către Rusia. În tweet-urile ulterioare, Musk a descris o victorie rusă ca fiind practic inevitabilă și a atașat hărți care evidențiază teritoriile din estul Ucrainei, dintre care unele, a susținut el, „preferă Rusia”.

Experții americani în politică externă sunt îngrijorați, de asemenea, de conflictele de interese generate de achiziționarea Twitter (acum X) de către Musk, având în vedere relațiile sale de afaceri și comunicațiile cu guvernul chinez. China a folosit X pentru campanii de dezinformare.

Unii sunt îngrijorați de faptul că China ar putea avea influență asupra lui Musk din cauza uriașei sale fabrici Tesla din Shanghai, care reprezintă peste jumătate din livrările globale ale Tesla și cea mai mare parte a profiturilor sale, și a fabricii de baterii pe care o construiește acolo. „Elon Musk are o expunere financiară profundă în China”, a avertizat Mark Warner, senator american din Virginia, care prezidează comisia de informații a Senatului.

Majoritatea acestor îngrijorări, de altfel, au apărut înainte ca Musk să reactiveze conturile teoreticienilor conspirației și ale naționaliștilor albi de pe X și să înceapă să își promoveze propria narațiune de dreapta pe platformă, precum și înainte de a-și anunța sprijinul pentru Trump în viitoarele alegeri și de a posta o potențială incitare la asasinarea lui Biden și Harris.

Elon Musk reprezintă un pericol clar și prezent pentru securitatea națională americană. Cu cât guvernul SUA îi revocă mai repede autorizația de securitate, își reziliază contractele cu el și cu entitățile pe care le controlează și își construiește propriile alternative la Starlink și SpaceX, cu atât America va fi mai în siguranță

Editor : B.E.