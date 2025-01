Fostul secretar al Transporturilor îi cere lui Trump să nu mai mintă, după ce acesta a dat vina pe democrați pentru accidentul de avion

Fostul secretar american al Transporturilor Pete Buttigieg a respins joi drept „abjectă” reacţia noului preşedinte american Donald Trump privind coliziunea de miercuri între un avion de linie şi un elicopter militar la Washington, relatează AFP.

„Este abject. În timp ce familiile sunt în doliu, domnul Trump ar trebui să conducă şi nu să mintă”, a reacţionat într-un mesaj dur postat pe X fostul secretar după ce noul şef al statului i-a acuzat pe precedesorii săi democraţi Barack Obama şi Joe Biden şi programele de promovare a diversităţii de catastrofa aeriană.

„Noi am dat prioritate securităţii, am redus numărul accidentelor, am dezvoltat controlul traficului aerian şi n-am înregistrat niciun deces din cauza unui accident de avion comercial din milioanele de zboruri din mandatul nostru”, a subliniat Pete Buttigieg, potrivit News.ro.

Politicianul democrat, care a fost secretarul Transporturilor în mandatul lui Joe Biden, a criticat totodată decizia lui Donald Trump de a concedia funcţionarii însărcinaţi cu promovarea diversităţii, „membri ai personalului-cheie care au contribuit la securitatea cerului nostru”.

El i-a cerut noului preşedinte „să dea dovadă de un leadership adevărat”.

Cu un bilanţ de 67 de morţi, această catastrofă aeriană este cea mai gravă din Statele Unite din noiembrie 2001, când un avion aparţinând companiei American Airlines s-a prăbuşit după ce a decolat de pe Aeroportul John F. Kennedy din New York.

Editor : B.E.