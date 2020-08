Golden State Killer, un criminal în serie care a inspirat un serial HBO, a fost condamnat după 40 de ani de la comiterea faptelor

Joseph James DeAngelo, bărbatul supranumit Golden State Killer, a fost condamnat la închisoare pe viață, sentința venind după o anchetă care a început încă din anii 1970 și care a stârnit interesul lumii întregi. Faptele sale înfiorătoare au inspirat o carte ce stă la baza scenariului unui serial difuzat de HBO.

DeAngelo era agent de poliție în anii '70-'80, atunci când a comis crimele. Fărădelegile le-a făcut pe tot cuprinsul statului California, cel mai populat din America. Era veteran al războiului din Vietnam, iar când s-a retras din poliție a devenit mecanic auto. Nimeni n-a bănuit nimic zeci de ani.

Astăzi în vârstă de 74 de ani, DeAngelo, a fost arestat abia în 2018, după ce ADN-ul lui a fost găsit cu ajutorul unui site specializat în genealogie. Detectivii l-au urmărit și au luat probe din gunoiul pe care îl arunca, descoperind că ADN-ul se potrivește cu cel izolat în câteva locuri unde fuseseră comise crime.

În iunie, el a încheiat o înțelegere cu procurorii și a recunoscut 13 crime, scăpând astfel de pedeapsa cu moartea. A recunoscut totodată că a comis numeroase violuri, spargeri și alte fapte penale.

Procurorul districtual din Sacramento a spus, vineri, că DeAngelo a fost „un sociopat în acțiune”.

40 de ani în căutarea ucigașului „fără suflet”

Crimele lui DeAngelo au început în 1975, când era ofițer de poliție în Exeter, în nordul Californiei. A început cu pândirea victimelor, urmărirea lor, furturi, pentru ca apoi, timp de 12 ani, să ajungă la violență brutală, viol și crimă.

87 de victime i-au căzut pradă, în 53 de locuri din 11 comitate de pe teritoriul Californiei.

Sentința a fost pronunțată vineri în sala de bal a unei universități - de atât spațiu era nevoie pentru a încăpea victimele care au supraviețuit și familiile lor. Este însă posibil să mai fie și alte victime, încă neștiute.

Kris Pedretti, de exemplu, avea doar 15 ani atunci când DeAngelo a violat-o, în 1976. Femeia a povestit la proces că de trei ori a crezut în noaptea aceea că va muri. A rămas cu traume pe viață.

Pete Schultze avea 11 ani când DeAngelo a intrat cu forța în casa lor și i-a violat mama, după care i-a furat verigheta, alte bijuterii și bani.

Într-o scrisoare de o pagină a depus mărturie și fosta soție a lui DeAngelo, Sharon Huddle, copleșită de faptele care au ieșit la iveală. De profesie avocat, ea a povestit că a avut încredere în soțul ei când îi spunea că lucrează până târziu, că se duce la vânătoare sau în deplasări la sute de kilometri depărtare. S-au despărțit în 1991, dar a cerut divorțul abia când DeAngelo a fost arestat în 2018. Au trei fete împreună.

Procurorul l-a descris pe inculpat drept o persoană care nu are niciun respect pentru drepturile ființelor umane, niciun respect pentru lege, niciun fel de compasiune, empatie sau remușcare. „Este o persoană lipsită de conștiință și de suflet”, a afirmat procurorul. Un portret care aparent contrazice imaginea celui aflat în boxa acuzaților: un bătrân fragil, adus în sala tribunalului într-un scaun cu rotile.

Joseph James DeAngelo, alias Golden State Killer, în 2018, când a fost arestat Foto: Guliver/GettyImages

Ce se ascunde sub aparența unui bătrân șubrezit

Cu toate acestea, procurorul a prezentat filmări din iunie și iulie care îl arătau pe DeAngelo în celula sa de detenție: făcea exerciții, se cocoța deasupra în patul supraetajat și își dădea silința să blocheze lumina în celulă. Procurorul a vrut să demonstreze „deplina capacitate mintală, dexteritatea, capacitatea de a disimula și încercarea de a înșela întreaga lume făcând-o să creadă că e un biet bătrân slăbit”.

După ce săptămâna aceasta a tot ascultat mărturiile victimelor fără a scoate un sunet și fără o grimasă, DeAngelo s-a adresat audienței vineri. Și-a scos masca și s-a ridicat din scaunul cu rotile pentru a vorbi, chiar înainte ca judecătorul să anunțe sentința. „Am ascultat toate declarațiile voastre. Pe fiecare în parte. Sincer îmi pare rău pentru toți cei pe care i-am făcut să sufere”, a spus DeAngelo.

Acum „Ucigașul din statul de aur” (numele care i se dă Californiei) va muri după gratii, având 11 sentințe de condamnare pe viață fără posibilitatea de eliberare la care se adaugă alte 15 sentințe de închisoare pe viață și încă una pentru deținere de arme.

„Când o persoană comite acte monstruoase trebuie să fie izolată într-un loc de unde nu va mai putea face niciodată rău vreunui om nevinovat”, și-a motivat judecătorul sentința.

A inspirat un bestseller polițist și un film pe HBO

„Golden State Killer” - care a semănat zeci de ani groaza în comunitățile din California - a inspirat un bestseller poliţist, adaptat apoi într-un serial documentar la HBO.

Cartea „I'll Be Gone in the Dark” (Voi dispărea în întuneric), scrisă de Michelle McNamara, relatează despre investigarea zecilor de crime care au terorizat locuitorii din mai multe regiuni din California, în anii 1970 şi 1980, autoarea însăși încercând să caute adevărul. Cartea a fost publicată postum, la doi ani după ce Michelle McNamara a murit la vârsta de 46 de ani. Scriitoarea americană a fost căsătorită cu actorul Patton Oswalt, care, alături de alţi colaboratori, a reuşit să finalizeze romanul după moartea soţiei sale, în 2016.

La câteva zile după ce DeAngelo a fost arestat, în 2018, HBO a anunțat că va face un documentar pe baza acestei cărți, realizat de cineasta Liz Garbus, deținătoarea unui premiu Emmy şi nominalizată la Oscar. Documentarul a avut premiera la 28 iunie 2020.

Titlul cărții ar fi un citat din ceea ce ucigașul însuși i-ar fi spus unei victime: „Tu o să taci pentru totdeauna și eu voi dispărea în întuneric”.

(surse: BBC, Agerpres)

Redactor: Luana Păvălucă