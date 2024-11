Mama lui Elon Musk a stârnit un val de reacții cu un tweet „rasist” în ziua alegerilor din Statele Unite

Mama lui Elon Musk, Maye Musk, a fost acuzată de rasism din cauza unui tweet pe care l-a postat în ziua alegerilor prezidențiale, relatează The Independent.

Femeia în vârstă de 76 de ani a criticat marți, 5 noiembrie, pe platforma X, un articol care urma să fie publicat de The New York Times. În postarea ulterior ștearsă, dar care a apucat să fie redistribuită pe X, Maye a făcut comentarii cu privire la etnia reporterului de tehnologie Ryan Mac, care lucra la un „articol de succes” despre Elon.

„Am auzit că va exista un articol de succes despre Elon, scris de către @RMac18 în @nytimes mâine”, a scris May. „Din păcate, Ryan este un reporter american vietnamez. Cartea mea este un bestseller în Vietnam. Nu cred că cititorii mei vor crede articolul dacă este odios și/sau necinstit. Să vedem”.

Maye a publicat un volum de memorii, „A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success”, în 2019, precum și un ghid de fitness, nutriție și încredere în sine, „Feel Fantastic - Clinica de sănătate bună a lui Maye Musk”, în 1996.

Postarea de pe platforma X a fost urmărită cu interes, și a atras atenția la decizia ei de a menționa etnia lui Mac.

„Ca să știți, @RMac18 s-a născut și a crescut în California. Nu că ar conta. A vorbi despre etnia unui reporter nu este niciodată potrivit”, a scris jurnalistul NBC News Tyler Kingkade.

„Întotdeauna promovăm rasismul. Luare de poziție tristă și întortocheată”, a răspuns o altă persoană, în timp ce o a treia a scris: „Nimeni nu ar trebui să fie remarcat în legătură cu rasa sa în felul acesta. Complet inacceptabil. @RMac18 este un profesionist desăvârșit”.

Mac, care este cunoscut pentru articolele sale cu personalități importante din industria tehnologiei, inclusiv Elon și CEO-ul Facebook Mark Zuckerberg – a răspuns, de asemenea, la postarea lui Maye. „A făcut cineva un r.... americano-vietnamez în seara asta?”, a scris acesta. El și-a actualizat, de asemenea, biografia pe X, pentru a se descrie drept „american vietnamez”.

Cu toate acestea, Maye nu a ezitat să se apere într-o altă postare. „@nytimes minte despre Elon de 15 ani. Nimic nou. Trebuie să fie greu să fii plin de ură și necinstit continuu. Sper că Ryan este plătit bine”, a scris ea.

Postarea lui Maye a venit în ziua alegerilor prezidențiale din SUA, câștigate de Donald Trump. Elon a fost un susținător ferm al candidatului republican, de-a lungul campaniei sale pentru un nou mandat la Casa Albă.

Elon, care este și proprietarul X, ar putea fi recompensat cu un loc în noua administrație a lui Trump. Influența CEO-ului Tesla a fost atât de puternică încât, în discursul său adresat susținătorilor în noaptea alegerilor, Trump a adus un omagiu lung proprietarului Space X, numindu-l „stea” a Partidului Republican și un tip „minunat”.

Elon Musk a apărut la mai multe mitinguri ale lui Trump, și a pompat milioane de dolari în campania candidatului republican. El a finanțat, de asemenea, mai multe tombole în state swing, unde cerea oamenilor să se înregistreze pentru a vota, și să semneze o petiție pro-Trump pentru a fi eligibili.

După victoria lui Trump, Elon a postat pe Twitter: „În seara asta, oamenii din America i-au dat lui DonaldTrump un mandat fără echivoc pentru schimbare”.

