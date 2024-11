Trump l-a implicat pe Elon Musk în discuția sa cu Zelenski, de după victoria din alegeri. Culisele convorbirii

Elon Musk s-a alăturat unei convorbiri telefonice de miercuri între președintele ales Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat patru persoane familiarizate cu această chestiune, un alt semnal că miliardarul din domeniul tehnologiei urmează să aibă un rol important în viitoarea administrație Trump, potrivit Axios, The Washington Post și The New York Times.

Convorbirea a început cu o conversație între Trump și Zelenski, care a remarcat cât de valoros este serviciul de internet prin satelit Starlink al lui Musk, a declarat una dintre persoanele familiarizate cu conversația lor, care, ca și alții, a vorbit sub rezerva anonimatului. Trump a observat că Musk era cu el și apoi l-a pus la telefon.

„A fost foarte plăcut”, a spus un oficial ucrainean despre discuție. Zelenski i-a „mulțumit” lui Musk pentru terminalele Starlink pe care Ucraina se bazează pentru multe comunicații în timp de război, a adăugat oficialul.

Ucraina se bazează foarte mult pe Starlink pentru a asigura o comunicare sigură între trupele din prima linie și pentru a permite monitorizarea constantă a câmpului de luptă în centrele de comandă, unde accesul la internet ar putea fi, în caz contrar, slab sau chiar inexistent.

„Nu l-a lăsat pe Zelenski cu un sentiment de disperare”

Axios a relatat pentru prima dată implicarea lui Musk în această convorbire.

Publicația transmite că convorbirea dintre Trump și Zelenski a durat aproximativ 25 de minute, potrivit surselor care au fost informate cu privire la detaliile acesteia. După ce Zelenski l-a felicitat pe Trump, președintele ales a spus că va sprijini Ucraina, dar nu a intrat în detalii.

Trei surse informate cu privire la convorbire au declarat pentru Axios că Zelenski a simțit că convorbirea a decurs bine și că nu i-a crescut teama cu privire la victoria lui Trump. O sursă a declarat că „nu l-a lăsat pe Zelenski cu un sentiment de disperare”.

Musk a intervenit, de asemenea, în timpul convorbirii pentru a spune că va continua să sprijine Ucraina prin intermediul sateliților săi Starlink, au declarat sursele.

Zelenski s-a întâlnit cu Trump în septembrie, la New York, ocazie cu care au discutat despre războiul cu Rusia și despre o posibilă cale diplomatică de a pune capăt acestuia. Potrivit a trei surse care au cunoștință de acea întâlnire, Trump i-a spus lui Zelenski că nu va abandona Ucraina, dar că dorește să dea o șansă diplomației.

„Vă promit că veți fi fericiți cu mine”, i-a spus Trump lui Zelenski în timpul acelei întâlniri, potrivit unei surse avizate citată de Axios. Campania lui Trump a refuzat să comenteze convorbirea de miercuri sau întâlnirea anterioară.

La acea întâlnire a participat și fostul ambasador al SUA în Germania, Richard Grenell, o posibilă alegere a lui Trump pentru funcția de secretar de stat sau o altă funcție de conducere. Se așteaptă ca Grenell să joace un rol important în diplomația privind Ucraina.

De la întâlnirea din New York, consilierii lui Zelenski au menținut un canal de comunicare deschis cu consilierii lui Trump. Trump i-a spus miercuri lui Zelenski că vor continua discuțiile după ce își va forma echipa de politică externă.

„Nimic din ceea ce Zelenski și consilierii săi au auzit de la Trump și echipa sa în privat nu a fost alarmant sau nu ne-a făcut să credem că Ucraina va fi cea care va plăti prețul”, spune o sursă familiarizată cu conversațiile, pentru Axios.

„Am avut o convorbire excelentă cu președintele Trump și l-am felicitat pentru victoria sa istorică zdrobitoare - campania sa extraordinară a făcut posibil acest rezultat”, a scris Zelenski pe X după convorbirea de miercuri.

„O conducere puternică și neclintită a SUA este vitală pentru lume și pentru o pace justă”, a mai spus Zelenski, adăugând că el și cu Trump au agreat să mențină un dialog strâns.

Însă, chiar și așa, într-un discurs ținut joi la Budapesta, Zelenski a spus clar că în ciuda discuției pozitive cu Trump, nu poate încă ști „care vor fi acțiunile sale”.

Starlink, un instrument esențial în lupta ucrainenilor

Starlink a fost crucial pentru efortul de război al Ucrainei, deși Musk și-a bătut joc și de solicitările lui Zelenski privind ajutorul SUA, iar Zelenski i-a reproșat miliardarului în trecut planul de pace pe care Musk l-a propus în 2022.

Zeci de mii de dispozitive Starlink, multe vopsite cu spray în culori de camuflaj pentru a evita detectarea de către dronele rusești, împânzesc liniile de front din Ucraina și sunt adesea atașate la acoperișurile vehiculelor soldaților.

De asemenea, acestea permit soldaților să își pună telefoanele în modul avion și să se bazeze în schimb pe WiFi, reducând astfel probabilitatea ca trupele ruse să detecteze pozițiile ucrainene prin prezența telefoanelor active care transmis semnale la turnurile de telefonie mobilă. Serviciile Starlink au fost furnizate inițial Ucrainei în mod gratuit după începerea războiului în 2022, dar Musk a amenințat ulterior că va întrerupe complet serviciul. El a facturat apoi Pentagonului utilizarea sistemului de către Ucraina.

Trupele ucrainene spun că, în ciuda faptului că Starlink este interzis în Rusia, trupele ruse au reușit să obțină unele terminale, alimentând avansul lor pe câmpul de luptă. Trupele ucrainene care operează în regiunea Kursk din Rusia, unde controlează o mare parte din teritoriu, au simțit direct amenințarea deconectării de la internetul prin satelit. Trupele au trebuit să învețe să opereze fără comunicații constante și și-au consolidat pozițiile în zone în care pot păcăli Starlink să creadă că sunt încă în Ucraina.

Musk, un afacerist care a încheiat contracte cu guvernul federal

Oficialii ucraineni au plecat de la convorbirea telefonică cu presupunerea că Musk, unul dintre cei mai mari donatori ai lui Trump, se va alătura altor convorbiri între președintele ales și liderii mondiali, în timp ce aliații și adversarii SUA se pregătesc pentru o schimbare a conducerii Statelor Unite în urma alegerilor din această săptămână.

Trump a promis că va pune capăt rapid conflictului, o poziție considerată în general ca permițând Rusiei să păstreze teritoriul pe care l-a confiscat de la invadarea Ucrainei în 2022. În timpul unei dezbateri prezidențiale, Donald Trump a refuzat să spună ce parte ar dori să vadă câștigând războiul și a sugerat că Zelenski a primit prea mult ajutor militar și financiar din partea administrației Biden.

Musk este un important afacerist care are contracte cu guvernul american, în special Pentagonul, care se bazează foarte mult pe SpaceX pentru capacitatea de lansare spațială. El a încercat deja ca unii dintre angajații săi să fie plasați în posturi guvernamentale atunci când Trump va prelua funcția, iar Trump a declarat că dorește ca Elon Musk să recomande modalități de reducere a cheltuielilor guvernamentale.

După ce Trump a fost declarat câștigător al cursei prezidențiale miercuri dimineață, Zelenski l-a îndemnat să contribuie la consolidarea Ucrainei împotriva agresiunii ruse.

Joi, la Budapesta, Zelenski a recunoscut că Trump dorește să pună capăt rapid războiului, dar a subliniat că nu au discutat acest lucru în detaliu în timpul convorbirii.

„Dacă este doar rapid, înseamnă pierderi pentru Ucraina. Pur și simplu nu înțeleg încă cum ar putea fi în alt mod. Poate că nu știm ceva, nu vedem”, a spus Zelenski.

El a subliniat că Ucraina dorește „un sfârșit corect al războiului” care să includă garanții de securitate.

Musk s-a alăturat, de asemenea, în trecut, apelului lui Trump cu președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, care a declarat reporterilor că Musk și Trump au luat cina împreună în acel moment.

O sursă informată cu privire la deliberările guvernamentale a declarat că, deși se feresc de eventualele negocieri de pace, ucrainenii văd unele avantaje în ruperea cu actualul „status-quo negativ”.

Trei surse care au cunoștință de evaluările guvernului ucrainean au declarat că Kievul se așteaptă ca, în cazul în care vor avea loc discuții de pace, ei să fie de acord să participe, dar Putin fie va respinge discuțiile, fie va lua măsuri care le vor condamna la eșec, notează Axios.

