„Nu sunt pregătit să mor”: Coșmarul unui bărbat care va fi executat printr-o metodă netestată, după ce a supraviețuit primei execuții

Kenneth Smith va fi escortat marți dimineața în „celula morții” din închisoarea Holman din Alabama, unitatea în care deținuții condamnați la moarte sunt mutați cu două zile înainte de ziua execuției. Smith a descris într-un interviu pentru The Guardian situația bizară și unică în care se află, fiind supraviețuitorul unei execuții nereușite ce va trebui să treacă din nou prin același calvar, care de această dată, însă, va presupune utilizarea unei metode complet netestate.

Smith cunoaște celula foarte bine. Îi știe dimensiunile și cum se simte când ești înăuntru. Știe că se află la doar câțiva metri de încăperea în care au loc execuțiile, unde, în lipsa vreunei amânări de ultimă oră, va fi escortat joi în cătușe și cu picioarele legate în lanțuri.

Bărbatul știe toate acestea pentru că a mai fost odată în aceeași situație. În noiembrie 2022, el a fost mutat în celula morții în timp ce oficialii închisorii se pregăteau să îl execute prin injecție letală.

Smith și-a luat adio de la mama și nepotul lui, a servit ultima masă și a fost dus în camera de execuție, unde a petrecut 4 ore legat de targă în timp ce gardienii încercau fără succes să găsească o venă prin care să îi administreze injecția.

El a fost apoi suspendat cu capul în jos timp de mai multe minute în timp ce echipa de execuție făcea toate eforturile pentru a continua procedurile. Până când oficialii închisorii s-au dat bătuți și au anulat execuția, corpul lui Smith era plin de înțepături.

Smith este al doilea american în viață care se poate „lăuda” că este supraviețuitorul unei execuții. Acum, doar 14 luni mai târziu, Smith se găsește din nou în situația în care va fi dus în camera morții, dar de această dată protocolul este unul diferit.

Metoda de execuție aleasă pentru Smith este una netestată, ea nefiind folosită niciodată în SUA. Este o tehnică ce a fost refuzată chiar și de veterinari din motive etice pentru eutanasierea animalelor... mai puțin în cazul porcilor: moartea prin respirația azotului.

Smith a declarat că nu este deloc pregătit să se întoarcă în camera morții în aceste circumstanțe. „Nu sunt pregătit pentru asta. Nu, în niciun fel. Pur și simplu nu sunt pregătit, frate.”

Smith suferă acum de stres posttraumatic și are nevoie de multe medicamente, inclusiv droguri, pentru a putea face față migrenelor. Psihiatrul său din închisoare a scris că Smith suferă de insomnie, anxietate și depresie – simptome asociate cu traumele severe.

După prima încercare de execuție, Smith spune că a avut coșmaruri repetate în care era escortat înapoi în camera morții. „Visez că vin să mă ia.”

Smith se compară cu victima unui abuz care este forțată de cel care a hărțuit-o să se întoarcă în același mediu ostil care l-a traumatizat inițial.

Pe data de 18 martie 1988, soția unui preot protestant din Alabama, Elizabeth Sennett, a fost ucisă prin înjunghiere în propria ei casă. O săptămână mai târziu, soțul ei, Charles Sennett, s-a sinucis după ce detectivii au descoperit că avea o amantă, avea datorii și făcuse o poliță de asigurare de viață pentru soția lui.

Smith a fost una dintre cele două persoane recrutate printr-un intermediar să o ucidă pe Elizabeth – fiecare criminal și complice avea să primească 1.000 de dolari.

În timpul procesului, Smith a recunoscut că a acceptat să o bată pe Elizabeth, dar că nu a încercat să o omoare. Jurații au votat 11 la 1 să îl condamne pe Smith la închisoare pe viață, dar judecătorul a decis să îl condamne la moarte.

Ce spune Smith despre faptele pe care le-a comis: „Mi-aș dori să fi făcut lucrurile altfel. O secundă, un moment din viața unui om. Și ăsta a fost singurul incident – nu am avut niciun incident cu polițiștii, nicio bătaie cu pușcăriașii, în 35 de ani. Violența nu mă definește.”

Totuși, mulți oameni din Alabama și din toată America sunt de părere că își merită pedeapsa pentru ceea ce a făcut.

„Am stat la închisoare 35 de ani, cum nu am fost pedepsit? 35 de ani! Nu am rămas nepedepsit 35 de ani. Am suferit făcând asta. Și familia mea la fel.”