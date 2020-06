O nouă carte despre Donald Trump stârnește scandal în America. Nepoata președintelui este autoarea volumului

Familia lui Donald Trump încearcă să blocheze publicarea unei cărţi despre istoria familiei, scrisă de o nepoată a președintelui, Mary L. Trump. Cartea se numește „Prea mult și niciodată de ajuns: Cum a creat familia mea cel mai periculos om din lume” și urmează să fie lansată pe 28 iulie scrie New York Times.

Robert S. Trump, fratele lui Donald Trump, a cerut unui tribunal din Queens, New York, să împiedice publicarea cărţii scrise de Mary Trump, deoarece aceasta din urmă ar fi încălcat un acord de confidenţialitate pe care l-ar fi semnat în legătură cu moştenirea lui Fred Trump, bunicul său şi tatăl lui Donald Trump.

"Încercarea ei de a dramatiza şi distorsiona relaţiile noastre de familie după toţi aceşti ani pentru a obţine beneficii financiare este atât o mascaradă, cât şi o nedreptate faţă de memoria (...) părinţilor noştri dragi", a spus Robert S. Trump într-un comunicat citat de ziar.

"Restul familiei şi cu mine suntem atât de mândri de minunatul meu frate, preşedinte, iar pentru noi acţiunile lui Mary sunt cu adevărat o ruşine", a adăugat el.

Mary L. Trump, autoarea cărții, este psiholog. Ea este fiica fratelui mai mare al președintelui, Fred Trump Jr., decedat în 1981. În afară de cei doi frați, Donald Trump mai are și două surori, Maryanne Trump Barry și Elizabeth Trump Grau.

Potrivit editurii Simon & Schuster, cartea biografică aruncă "o lumină aspră asupra istoriei întunecate" a familiei preşedintelui SUA.

În cartea de 240 de pagini, Mary Trump povesteşte evenimente la care a fost martoră în casa bunicilor ei din New York.

"Ea descrie un coşmar format din traume, relaţii distructive şi un amestec tragic de neglijare şi abuz", afirmă editura.

Potrivit site-ului de ştiri Daily Beast, Mary Trump ar urma să dezvăluie, de asemenea, că este principala sursă a unei investigaţii ample privind finanţele lui Donald Trump, publicată de New York Times.

Donald Trump, un subiect bun de carte

Aceasta nu este singura carte controversată despre Donald Trump. Fostul său consilier pe probleme de siguranță națională, John Bolton, tocmai a publicat o carte despre președinte și modul în care conduce America.

Și el a fost ținta încercărilor de a i se interzice publicarea cărții, însă tribunalul a respins acțiunile președintelui.

În cartea „The Room Where It Happened”, John Bolton îi critică dur pe Trump şi pe alţi membri ai administraţiei. În interviurile acordate înainte de apariţia cărţii, fostul consilier a susţinut că Trump nu are calităţile necesare pentru un preşedinte.

Bolton mai crie că întâlnirile săptămânale ale cabinetului conduse de Trump arătau mai degrabă ca niște „bătăi cu mâncare” între studenți decât ca niște ședințe serioase de guvern. El adaugă că Trump era foarte puțin interesat să afle cum funcționează guvernul federal, că agențiile relevante cu deciziile care erau luate erau aproape mereu absente și că președintele era mai interesat de care urma să fie impactul deciziilor sale în media și cum erau interpretate de aceasta decât de efectul lor real sau de felul în care erau gândite.

