Paris Hilton a făcut mărturii cutremurătoare în fața Congresului american despre abuzurile suferite într-un centru de tratament pentru tineri. Vedeta a ajuns acolo la doar 16 ani. La acea vreme, se confrunta cu tulburarea ADHD, lua note proaste și nu mergea la ore. Părinții au trimis-o la centru pentru vindecare. Ce a urmat, însă, a fost un coșmar.

Personalitate mondenă și figură care a apărut des în media, Hilton a declarat în fața unei comisii a Congresului, care analizează consolidarea protecției sociale a copiilor, că a fost „hrănită forțat cu medicamente și abuzată sexual de personal” în timp ce era instituționalizată ca adolescentă, transmite The Guardian.

Hilton, o susținătoare declarată a unei mai bune protecții pentru copiii din instituțiile pentru tineri, a declarat miercuri în fața comisiei Camerei Reprezentanților privind modalitățile și mijloacele că a fost „imobilizată violent și târâtă pe holuri, dezbrăcată și aruncată în izolare”.

Paris Hilton: „Când aveam 16 ani, am fost smulsă din pat în miezul nopții și transportată dincolo de granițele statului la prima dintre cele patru instituții de tratament pentru tineri. Aceste programe promiteau vindecare, dezvoltare și sprijin, dar nu mi-au permis să vorbesc, să mă mișc liber sau măcar să mă uit pe fereastră, timp de doi ani. Am fost hrănită forțat cu medicamente și abuzată sexual de către personal. Am fost imobilizată violent și târâtă pe holuri, dezbrăcată și aruncată în izolare. Părinții mei au fost complet înșelați, mințiți și manipulați de această industrie pentru profit cu privire la tratamentul inuman pe care îl sufeream”.

Editor : A.C.