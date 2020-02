Trump a ironizat filmul „Parasite”: „Ce înseamnă asta? Avem destule probleme cu Coreea de Sud”

Preşedintele Donald Trump a ironizat joi filmul sud-coreean ''Parasite'', câştigător al Oscarului pentru ''cel mai bun film'', declarând, în timpul unui miting electoral, că îşi doreşte revenirea la pelicule clasice hollywoodiene precum ''Pe aripile vântului'', din 1939, potrivit Reuters şi Press Association.



''Parasite'', o satiră socială întunecată despre clivajul dintre bogaţi şi săraci în Seul-ul zilelor noastre, a devenit, la începutul acestei luni, primul film într-o altă limbă decât engleza recompensat cu cel mai important trofeu de la Hollywood. Pelicula a câştigat totodată şi Oscarurile pentru ''cel mai bun regizor'' şi ''cel mai bun scenariu'', primite de Bong Joon Ho, şi pentru ''cel mai bun film internaţional'', scrie Agerpres.



"Cât de slabe au fost Oscarurile anul acesta?", a întrebat Trump la un miting din Colorado Springs, statul Colorado. Imitând un prezentator al ceremoniei de decernare a Oscarurilor, Trump a spus: ''Iar câştigătorul este un film din Coreea de Sud''.



"Ce înseamnă asta? Avem destule probleme cu Coreea de Sud, cu comerţul. Şi după toate astea, îi premiază pentru cel mai bun film al anului?" a adăugat Trump.



"Nu puteam avea din nou 'Pe aripile vântului', vă rog?" a spus preşedintele în faţa a mii de susţinători, referindu-se la pelicula recompensată cu Oscarul pentru ''cel mai bun film'' în urmă cu 80 de ani.



Neon, distribuitorul nord-american al peliculei, i-a dat replica preşedintelui pe pagina oficială de Twitter a companiei: "E de înţeles, nu ştie să citească", potrivit Press Association.



Trump l-a ironizat şi pe actorul Brad Pitt, recompensat cu Oscar pentru ''cel mai bun actor în rol secundar'' cu interpretarea din ''Once Upon a Time in Hollywood''. În discursul de acceptare a premiului, Pitt a spus că a avut mai mult timp la dispoziţie pentru a vorbi, 45 de secunde, decât timpul acordat fostului consilier pentru securitatea naţională John Bolton la audierile din Senat vizând destituirea lui Trump.



"N-am fost niciodată un mare admirator al lui. Este un şmecheraş", a declarat Trump despre Pitt.

