Trump, discurs schimbat la Davos

America pe primul loc, dar nu singură. Acesta este mesajul lui Donald Trump, rostit în staţiunea elveţiană Davos. Aşa cum era de aşteptat, preşedintele Statelor Unite şi-a menţinut în linii mari discursul care l-a şi adus la Casa Albă. Totuşi, la un an de mandat liderul american pare să fi adoptat o atitudine ceva mai conciliantă. Deşi se laudă cu un progres economic fără precedent, Donald Trump i-a invitat în repetate rânduri pe investitorii străini în ţara sa, conştient că economia americană nu se poate susţine doar din resurse proprii.

Donald Trump: „Ca preşedinte al SUA, voi pune mereu America pe primul loc. Aşa cum şi liderii altor ţări ar trebui să-şi pună ţările pe primul loc. Dar America pe primul loc nu înseamnă America singură. Când Statele Unite prosperă, la fel şi lumea prosperă.

Sunt aici ca să transmit un mesaj simplu: nu au fost vremuri mai bune pentru a angaja, pentru a construi, pentru a investi şi pentru a prospera în Statele Unite. America este deschisă afacerilor şi suntem din nou competitivi.

Acum e momentul perfect să vă aduceţi afacerile, locurile de muncă şi investiţiile în Statele Unite”.

Semn că Donald Trump nu mai e chiar aceleaşi politician intempestiv din campania electorală e şi faptul că s-a abţinut să îi răspundă lui George Soros, la Forumul Economic Mondial. Miliardarul l-a atacat pe preşedintele SUA fără menajamente, a spus că vrea să instaureze un regim mafiot în America, şi toată lumea se aştepta la o replică. Însă Trump a vorbit in discursul sau doar despre măreţia Statelor Unite.

În schimb, Donald Trump s-a întors la inamicul său preferat - presa.

„Ca om de afaceri, a fost mereu o experienţă grozavă pentru mine, mi-a plăcut foarte mult. Întodeauna am iubit afacerile, mi-a plăcut să dezvolt diverse proiecte şi mereu am avut succes în a face bani. Abia când am devenit politician mi-am dat seama cât de rea, de parşivă şi de falsă poate fi presa”, a spus președintele american, cuvinte pentru care a primit huiduieli din public.

Cele mai dure critici la Davos au venit pentru Donald Trump de la compatriotul său, George Soros, miliardar şi el. Omul de afaceri controlează o avere impresionantă: 8 miliarde de dolari, dar viziunea lui liberală despre lume este la polul opus faţă de izolaţionismul lui Trump.

„În Statele Unite, preşedintele Trump ar vrea să pună bazele unui stat mafiot, dar nu poate să o facă. Constituţia, alte instituţii şi o societate civilă activă nu permit asta. Fireşte, consider administraţia Trump un pericol pentru lume. Dar o privesc ca pe un fenomen temporar care va dispărea în 2020 sau chiar mai devreme”, a declarat miliardarul la Davos.