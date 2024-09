De două ori în decurs de două luni, Statele Unite ale Americii au evitat la limită tragedia asasinării unei figuri politice importante în timpul campaniei electorale, implicit ce ar putea declașnsa o asemenea atrocitate într-o țară divizată, scrie jurnalistul CNN

„Nu există un manual politic care să explice cum să abordezi o nouă posibilă tentativă de asasinat împotriva unui candidat prezidențial al unui partid important cu câteva săptămâni înainte de alegeri”, scrie jurnalistul CNN în debutul analizei privind implicațiile celui mai recent incident de securitate în care a fost implicat Donald Trump.

Cu toate acestea, continuă el, cele două campanii rivale se află acum în această situație, în cea mai recentă întorsătură a unui sezon politic care sfidează precedentele și evidențiază polarizarea profundă a națiunii

Faptul că astfel de incidente au loc arată că existenta unui curent subteran de violență, care este o umbră constantă asupra politicii americane, o umbră exacerbată de disponibilitatea neîngrădită a armelor de foc, mai scrie jurnalistul american. Acum, ambii candidați se adresează mulțimilor, în aer liber, din spatele unor geamuri antiglonț.

În plus, vor exista temeri noi că o perioadă furtunoasă până în ziua alegerilor ar putea duce țara pe un drum întunecat.

După zeci de ani fără o tentativă de asasinat împotriva unui oficial de rang înalt din cadrul executivului, o realitate obsedantă a fost reînviată în acest an: faptul că cei care se oferă pentru cea mai înaltă funcție își pun viața în pericol, continuă jurnalistul.

Acuzațiile lui Trump

Bărbatul reținut în aparenta tentativă de asasinat a fost reperat de Secret Service la mică distanță de locul unde se afla fostul președinte la Trump International Golf Club din West Palm Beach, Florida.

Republicana Elise Stefanik, una dintre susținătoarele de top ale lui Trump, a întrebat cum „i s-a permis unui asasin să ajungă din nou atât de aproape de președintele Trump?” Ea a scris: „Continuă să existe o lipsă de răspunsuri pentru oribila tentativă de asasinat din Pennsylvania și ne așteptăm să existe o explicație clară a ceea ce s-a întâmplat astăzi în Florida”.

Chestionarea Serviciului Secret de către republicana din New York este de natură să prefigureze dezbaterea din zilele următoare cu privire la nivelul de protecție al fostului președinte - în special având în vedere ceea ce s-a întâmplat în Butler, locul primei tentative de asasinat asupra candidatului republican la Casa Albă.

Trump a sugerat deja, fără dovezi, că administrația Biden și Harris au fost complici la tentativa de asasinat din Pennsylvania, susținând că cei doi au folosit Departamentul de Justiție ca armă împotriva sa. Dar toate problemele penale ale lui Trump au trecut prin ordinea obișnuită a instanțelor și nu există nicio dovadă că Casa Albă este implicată în vreun fel.

A doua tentativă aparentă de asasinat vine pe fundalul unei campanii turbulente care a sfidat convențiile și previziunile. Pentru prima dată din 1968, un președinte în funcție și-a abandonat campania de realegere la câteva luni după alegeri, lăsând, cu reticență, locul vicepreședintelui său, care are șansa de a deveni prima femeie de culoare ajunsă președinte.

Candidatul republican este un infractor condamnat care se confruntă cu multiple acuzații penale pentru încercarea sa fără precedent de a rămâne la putere după ce a pierdut ultimele alegeri. Dacă va reveni la Casa Albă, Trump ar fi doar al doilea președinte care a pierdut realegerea și care obține un al doilea mandat neconsecutiv.

Ce urmează

Acțiunile fostului președinte în următoarele zile vor fi urmărite îndeaproape. După prima tentativă de asasinat, fostul președinte a făcut apel ca țara să se unească. Dar promisiunea sa de unitate nu a durat mai mult decât prima treime a discursului său la Convenția Națională Republicană, care a degenerat în divizarea caracteristică pe care și-a construit cariera politică.

De asemenea, Trump a ignorat în mod repetat sfatul republicanilor de rang înalt și al echipei sale de campanie de a se limita la un argument clar și concis împotriva lui Harris. Aceștia ar dori ca el să se concentreze pe rolul ei în politica economică a administrației Biden, într-un moment în care mulți alegători încă se luptă cu prețurile ridicate, în ciuda scăderii ratei inflației. Prin urmare, chiar dacă asistenții săi îl sfătuiesc să reînnoiască tema unității naționale, nu există nicio garanție că Trump va asculta sau va considera că este în interesul său politic.

Un alt atentat aparent la viața sa este posibil să aibă un anumit nivel de impact personal asupra fostului președinte. În zilele de după ce a înșelat la limită moartea sau rănirea gravă în Pennsylvania, când un glonț i-a atins urechea, Trump părea liniștit. Dar, de atunci, el a revenit la sinele său turbulent și, dacă nu cumva, retorica sa a devenit și mai extremă. Recent, el și-a avertizat adversarii politici că va întoarce legea împotriva lor și îi va închide dacă va considera că alegerile au fost fraudate și a subliniat din nou, nefondat, că ultimele alegeri au fost furate, în opinia sa.

Un impuls politic?

Imediat după incidentul de duminică, majoritatea oponenților lui Trump s-au concentrat pe menținerea calmului într-un moment volatil. Într-o democrație nu poate exista nicio justificare pentru încercarea de a reduce la tăcere prin violență o personalitate politică. În același timp, însă, în zilele următoare, se va dezbate măsura în care fostul președinte - o figură inflamatorie unică - a contribuit la alimentarea diviziunilor națiunii.

La începutul acestui weekend, de exemplu, fostul președinte și partenerul său de cursă, senatorul de Ohio JD Vance, au amplificat tensiunile politice. Ambii republicani au subliniat afirmațiile nefondate potrivit cărora refugiații haitieni din Springfield, Ohio, au furat și mâncat animale de companie. Adversarii lui Trump au avertizat că demagogia sa rasială continuă pune vieți în pericol.

Într-un interviu controversat acordat duminică în cadrul emisiunii „State of the Union” de la CNN, Vance a insistat că afirmațiile privind migranții haitieni - care se află legal în Statele Unite - au fost validate de plângerile unor alegători din circumscripția sa. Și departe de a se retrage din poveste - în ciuda mărturiilor mai multor oficiali locali potrivit cărora zvonul nu este adevărat - Vance a condamnat cu furie sugestiile că recentele amenințări cu bombă împotriva orașului ar avea vreo legătură cu faptul că el și Trump au intensificat revendicările. El i-a spus Danei Bash: „Acest oraș a suferit teribil sub problema - sub politicile lui Kamala Harris”.

Dar guvernatorul republican Mike DeWine, întrebat duminică pe ABC dacă a văzut vreo dovadă a zvonurilor privind devorarea animalelor de companie, a răspuns: „Nu. Categoric nu”. Guvernatorul din Ohio a adăugat că migranții haitieni, pe care Trump a amenințat vineri că îi va deporta în Venezuela, se aflau legal în țară.

În condiții normale, o aparentă tentativă de asasinat împotriva unui candidat la președinție ar trebui să stârnească un val de simpatie care s-ar putea traduce într-un impuls politic. Însă ultimul eșec la limită pentru Trump vine într-un moment în care cursa cu Harris este la egalitate. În timp ce ambii candidați se luptă pentru poate câteva sute de mii de alegători mobili în statele în schimbare, nu este clar cât de mult spațiu rămâne pentru schimbarea percepțiilor despre Trump, care a fost o figură polarizantă încă de la lansarea primei sale campanii naționale în 2015.

Fostul președinte este aproape sigur că se va folosi de cele mai recente evenimente pentru a-și consolida afirmația nefondată că este victima unei persecuții menite să îl țină departe de putere. Dar este prea devreme pentru a spune dacă a doua tentativă de asasinat va avea un impact politic mai mare decât prima.

În cele din urmă, va depinde de alegători să facă ordine în acest sezon de campanie imprevizibil și periculos.

Editor : B.E.