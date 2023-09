Tactica Ucrainei de război îi enervează pe oficialii SUA și pune în pericol contraofensiva

SUA sunt enervate de modul în care Ucraina luptă în război, arată The New York Times. Câțiva oficiali americani au declarat sub anonimat că trupele Kievului nu își concentrează forțele în zonele potrivite. Ei spun că pentru a accelera contraofensiva, Ucraina trebuie să vină cu o schimbare de tactică, iar forțele armate ar trebui să treacă prin câmpurile de mine, chiar dacă acest demers ar presupune pierderea de vieți omenești și echipamente militare.

Câțiva oficiali americani, care au discutat cu jurnaliștii NYT, pun la îndoială unele dintre tacticile militare ale Ucrainei, inclusiv locul în care își poziționează pe front unitățile de luptă.

Comandanții ucraineni își împart forțele în mod egal între estul și sudul țării, când ar trebui să le concentreze mai mult în sud, au spus oficialii SUA.

Aceștia au îndemnat Ucraina să treacă prin câmpurile vaste de mine lăsate în urmă de trupele ruse, chiar dacă acest lucru înseamnă să piardă mai mulți soldați și echipamente în acest proces.

Fortificațiile masive ale Rusiei au forțat trupele ucrainene să renunțe la unele dintre tancurile occidentale avansate și să curețe manual minele terestre, folosind adesea echipe mici de soldați care trebuie să se târască.

Cum a răspuns Ucraina la criticile SUA

"Toată lumea este acum un expert în ceea ce privește modul în care ar trebui să luptăm", a declarat joi ministrul ucrainean al Apărării.

"Ca o mică aducere-aminte: nimeni nu înțelege acest război mai bine decât noi", a mai spus acesta.

Cu toate acestea, Kievul susține că avansează, în ciuda așteptărilor nerealiste, a lipsei de echipament militar și a rezistenței ruse.

Însă experții sunt îngrijorați de faptul că aceste "așteptări nerealiste" ar putea ilustra de fapt o scădere și mai mare a sprijinului din partea țărilor occidentale, punând în pericol contraofensiva.

Politicienii nu înțeleg cum funcționează armata

Marina Miron, cercetător în cadrul Departamentului de Studii de Război de la King's College din Londra, a declarat pentru Insider că "politicienii realizează că nu va fi un război scurt și că, cel mai probabil, va fi nevoie ca Ucraina să fie susținută mulți ani".

"Sprijinul s-ar putea diminua, nu doar din cauza lipsei de performanță, ci și pentru că politicienii nu înțeleg armata", a mai spus aceasta.

David Lewis, membru al think-tankului Royal United Services Institute (RUSI), a declarat că enervarea actuală a oficialilor occidentali "ar putea determina o regândire a strategiei".

Acesta spune că o eventuală intervenție directă a statelor NATO nu este probabilă, iar discuțiile despre zone de interdicție aeriană sau aderare pe repede-înainte a Ucrainei la NATO sunt fanteziste. În schimb, guvernele occidentale vor trebui să își recalibreze sprijinul pentru Ucraina și să îl adapteze unui orizont de timp mai lung.

"Există o conștientizare din ce în ce mai mare a faptului că o victorie rapidă a Ucrainei care să pună capăt războiului este puțin probabilă și că Ucraina și Occidentul sunt implicate în ceea ce ar putea fi un conflict lung și prelungit", a explicat el.

"Este posibil să vedem mai multe apeluri la negocieri. Este posibil să existe unele contacte discrete, în culise, dar, întrucât Rusia nu pare pregătită să dea înapoi, este puțin probabil ca acestea să progreseze mult", a întărit specialistul.

Există și voci care susțin că ar fi timpul ca Kievul să negocieze cu Moscova, pentru a nu mai prelungi războiul.

"Partenerii occidentali ai Ucrainei au toate motivele să se aștepte ca ajutorul militar considerabil pe care l-au oferit în ultimul an și jumătate să dea roade. Dar acest lucru nu acordă nimănui dreptul de a exercita presiuni asupra Ucrainei pentru ca aceasta să se predea", a declarat Maksym Skrypchenko, președintele Centrului pentru Dialog Transatlantic cu sediul la Kiev.

"În schimb, lipsa de progres a Ucrainei din ultimele două luni ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru liderii occidentali. Felul în care ei vor reacționa la acest lucru va modela peisajul geopolitic pentru deceniile următoare", a mai spus Skrypchenko.

