Tânăr britanic, condamnat la un an de închisoare pentru o iubire de-o vară în Dubai

Markus Fakana, un tânăr britanic în vârstă de 18 ani, a ajuns să regrete relația pe care a avut-o cu o conațională cu un an mai tănâră, în timpul vacanței pe care a petrecut-o alături de familia sa în Dubai, după ce, pentru această faptă, a fost condamnat la un an de închisoare, anunță organizația non-guvernamentală Detained in Dubai, citată de BBC.

În luna septembrie a acestui an, în timpul vacanței pe care a petrecut-o în Dubai, Markus Fakana a avut o aventură cu o adolescentă, londoneză ca și el, minoră la acea dată.

Din păcate pentru el, după ce au revenit din vacanță, mama adolescentei a descoperit în telefonul acesteia imagini și conversații care i-au dezvăluit latura sexuală a relației celor doi și, fără să stea prea mult pe gânduri, dorind să se răzbune, ea a raportat incidentul poliției din Dubai, care l-a arestat imediat pe Fakana, aflat încă în emirat.

Conform legii, în Emiratele Arabe Unite, actul sexual cu o persoană sub 18 ani reprezintă o infracțiune care se pedepsește cu închisoarea.

Bulversați de incident, părinții tânărului au fost nevoiți să se întoarcă la Londra fără fiul lor, fiind presați de necesitatea de a-și relua activitatea la locurile de muncă - mama, ca femeie de serviciu și tatăl, muncitor într-un depozit.

Organizația Detained in Dubai - care oferă consiliere juridică cetățenilor străini aflați în dificultate în Emiratele Arabe Unite -, a calificat procesul tânărului drept o „rușine totală” și a spus că Fakana va face apel la „sentința nerezonabilă”, adăugând că tânărul se simte „abandonat de guvernul britanic”.

Radha Stirling, fondatoarea și directorul executiv al organizației Detained in Dubai, a declarat că Fakana, aflat în detenție din luna septembrie, „speră cu disperare” să se întoarcă acasă săptămâna aceasta.

„Gestionarea greșită a cazului de către procuratură în primele etape a făcut ca Fakana să nu fie judecat pentru o infracțiune minoră, așa cum ar fi trebuit. Familia a lansat un apel către conducătorul Dubaiului, șeicul Mohammed Al Maktoum, pentru a-l ierta pe Marcus pentru sexul consimțit cu un alt cetățean britanic”, a declarat presei Radha Stirling.

Ea a mai adăugat că tânărul va fi deportat după ispășirea pedepsei.