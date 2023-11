Tatăl româncei care vorbește în clipul cu ostatici publicat de Hamas e convins că ea a fost forțată să spună un text învățat

Românul a cărui fiică a fost filmată de Hamas în timp ce îi cerea premierului Netanyahu să elibereze cât mai curând ostaticii este convins că femeia a fost obligată să spună acel lucru. "A fost un text învățat", spune bărbatul care are printre ostatici 6 membri ai familiei: două fiice, un ginere și 3 nepoți.

Remus Alony: "O vecină ne-a dat telefon și ne-a spus: Deschideți imediat televizorul pentru că o arată pe Danielle la televizor. În Israel nu s-a dat video, s-au dat numai fotografia celor trei femei despre care este vorba și nu au dat video, din tot felul de raționamente.

Și când am văzut, am văzut întâi și întâi că, fără discuție, era fata mea și am văzut că arată... cum poate arăta cineva care stă de o lună de zile sub pământ și e prizonieră.

După asta, când am auzit video, fără discuții că i-au dat un text pe care să-l citească. Asta fără discuție

O doare tare mult că ea este în situația asta din cauza a ceea ce s-a întâmplat aici, din cauză că nu am fost pregătiți și mi-am recunoscut fata că atunci când este ceva despre care ea crede că nu e ok și nu e drept, atunci ea se aprinde.

Acum am văzut-o pe Danielle și sper că încă e în viață, împreună cu fetița ei. Însă când eu văd ce lupte sunt acolo în Gaza și ce bombardamente, făcute de armata Israeliană, și toate problemele care sunt acolo, noi suntem îngrijorați, suntem înnebuniți de grijă că s-ar putea, în tot haosul ăsta, să se ducă și ei și să nu îi mai vedem vreodată!"

Editor : G.M.