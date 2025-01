Tensiuni în Guvernul Germaniei. Olaf Scholz a blocat un ajutor suplimentar de trei miliarde de euro pentru Ucraina

Guvernul german se ceartă cu privire la noile livrări de arme către Ucraina. Potrivit informațiilor Der Spiegel, ministrul de Externe, Annalena Baerbock, și ministrul Apărării, Boris Pistorius, vor să pună la dispoziție un buget suplimentar de aproximativ trei miliarde de euro pentru ajutor urgent acordat Ucrainei, înainte de alegerile federale din 23 februarie. Dar Cancelaria lui Olaf Scholz pune frână planurilor de ajutor militar adițional.

Se pare că în culise a existat o luptă pentru proiect de săptămâni întregi. Ministerele lui Baerbock și Pistorius au început deja să alcătuiască noul pachet de ajutoare pentru Ucraina, după ce coaliția-semafor s-a destrămat în noiembrie 2024. Experții militari din personalul ucrainean al Ministerului Apărării au întocmit o listă de sisteme de arme necesare urgent, inclusiv trei baterii antiaeriene Iris-T suplimentare plus muniție, rachete ghidate Patriot suplimentare, zece obuze și alte piese de artilerie.

Ideea celor două ministere a fost ca guvernul federal să ceară Comisiei de buget a Bundestag-ului o așa-numită cheltuială neprogramată înainte de noile alegeri. Guvernul german a folosit deja această pârghie în trecut pentru a mobiliza ajutor suplimentar pentru Ucraina. Din punctul de vedere al lui Baerbock și al lui Pistorius, angajamentul ar fi un semnal important pentru Ucraina că ajutorul german pentru armament nu se va epuiza.

Baerbock și Pistorius aduc în discuție nevoile urgente ale Ucrainei

În justificarea cererii de cheltuieli extrabugetare, cele două ministere susțin că nevoile urgente ale Ucrainei nu fuseseră previzibile în planificarea anterioară. Potrivit raportului, accelerarea semnificativă a avansului Rusiei și pierderea unor importante poziții defensive ucrainene au înrăutățit semnificativ situația militară a Ucrainei în ultimele luni. În plus, după victoria electorală a lui Donald Trump, nu este clar dacă SUA vor continua să ofere sprijin militar Ucrainei după ce acesta va prelua mandatul pe 20 ianuarie.

După trecerea anului, însă, planul s-a blocat. Cancelaria a semnalat în mod informal ambelor camere că nu sprijină ideea unui buget suplimentar de miliarde de euro.

Cancelaria lui Olaf Scholz nu consideră că e nevoie de acțiuni urgente

Potrivit informațiilor Spiegel, Cancelaria lui Olaf Scholz își justifică vetoul împotriva planului de trei miliarde spunând că nu dorește să prezinte viitorului guvern federal un fapt împlinit. În plus, biroul lui Scholz nu consideră că este nevoie de acțiuni urgente. Se estimează că Ucraina mai are la dispoziție fonduri suficiente venite din Germania pentru acest an. Bugetul provizoriu pentru 2025 prevede aproximativ 4 miliarde de euro pentru ajutor militar; În plus, Ucraina poate recurge la un alt fond de împrumuturi - împrumutul de 50 de miliarde de dolari oferit de țările G7, care este finanțat din veniturile din activele înghețate ale statului rus.

Fără sprijinul Cancelariei, planul nu are nicio șansă de a fi implementat. Există speculații în cercurile SPD că Scholz ar putea să nu dorească să anunțe alte livrări de arme către Ucraina în mijlocul campaniei electorale federale, deoarece acest lucru ar putea înstrăina potențialii alegători SPD. Verzii, pe de altă parte, încearcă să marcheze puncte cerând cheltuieli mai mari pentru apărare. Oficial, ministerele implicate nu au dorit să comenteze disputa privind noul ajutor acordat Ucrainei.

Joi, aliații Ucrainei s-au întâlnit la baza forțelor aeriene americane din Ramstein, Renania-Palatinat. Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a făcut un apel către țările care sprijină Ucraina să continue să ajute țara atacată de Rusia. „Nu ne putem opri acum”, a spus Austin. Delegația ucraineană a distribuit miniștrilor adunați ai apărării o privire de ansamblu asupra echipamentelor militare de care țara are nevoie urgentă. În fruntea listei se află armele antiaeriene.

Rusia a deteriorat grav infrastructura energetică a Ucrainei în această iarnă, iar autoritățile ucrainene raportează aproape zilnic victime civile.

Editor : Ș.R.