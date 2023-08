Tony Blair a continuat să ia bani pentru consultanță de la Arabia Saudită chiar și după moartea jurnalistului Jamal Khashoggi

Institutul pentru Schimbare Globală pe care îl conduce fostul premier laburist britanic Tony Blair a continuat să încaseze bani pentru activităţi de consultanţă din partea guvernului saudit, chiar şi după asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi în anul 2018, scrie duminică ziarul The Sunday Times.



Respectivul institut a participat începând din anul 2017 la elaborarea programului de modernizare "Vision 2030", program coordonat de prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, liderul de facto al ţării.



După ce serviciile secrete americane au concluzionat că prinţul moştenitor este cel care a ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, fostul premier britanic a intenţionat să reexamineze "în general" legăturile sale cu Arabia Saudită, iar "mai mulţi înalţi responsabili (ai institutului) i-au sugerat că există motive etice şi de reputaţie pentru a o face", notează săptămânalul britanic, citat de Agerpres.



"Cu toate acestea, (Blair ă n.red.) se temea că-şi va pierde influenţa pe lângă prinţul moştenitor" saudit, dezvăluie The Sunday Times, care-şi însoţeşte articolul cu un comunicat al institutului condus de Tony Blair.



În acest comunicat un purtător de cuvânt al institutului menţionat recunoaşte participarea acestuia la programul saudit "Vision 2030" în perioada ulterioară asasinării lui Khashoggi, în pofida "preocupării" generate de această crimă "teribilă".



Dar, se adaugă în text, "opinia" fostului premier laburist britanic, "atunci şi acum", este că "menţinerea acestei relaţii era justificată de importanţa" reformelor promise de Mohammad bin Salman, precum şi de "valoarea strategică" a Arabiei Saudite pentru Occident.



"Angajamentul reînnoit al SUA şi al naţiunilor occidentale faţă de Arabia Saudită şi faţă de prinţul moştenitor Mohammad bin Salman ilustrează că aceasta a fost decizia corectă", se motivează în acelaşi comunicat.



Jamal Khashoggi, care scria pentru The Washington Post şi pentru alte publicaţii critice la adresa lui Mohammad bin Salman, a intrat pe 2 octombrie 2018 în clădirea consulatului saudit din Istanbul pentru efectuarea unor formalităţi, dar nu a mai ieşit niciodată de acolo şi nici cadavrul său nu a fost găsit. Procurorul-şef din Istanbul, Irfan Fidan, a concluzionat în urma anchetei că jurnalistul a fost ucis prin asfixiere şi apoi corpul său a fost dezmembrat.

Editor : Andreea Smerea