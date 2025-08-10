Live TV

Trump numește o activistă feministă și lesbiană asumată ambasador SUA la ONU. Cine este Tammy Bruce

tammy bruce
Tammy Bruce a fost numită la Departamentul de Stat în ianuarie. Sursa foto: Profimedia Images
Cine este Tammy Bruce

Tammy Bruce, jurnalistă, activistă feministă și lesbiană asumată, a fost desemnată de Donald Trump pentru funcția de ambasador-adjunct al SUA la Organizația Națiunilor Unite. Numirea, care necesită aprobarea Senatului controlat de republicani, a stârnit reacții mixte din cauza lipsei sale de experiență diplomatică.

Tammy Bruce este o „mare patrioată, personalitate de televiziune şi autoare de best-seller”, o descrie şeful statului american. Ea a fost numită la Departamentul de Stat în ianuarie fără nicio experienţă diplomatică, dar președintele american a spus duminică în anunțul său că ea „va reprezenta ţara cu brio la Naţiunile Unite”.

Cine este Tammy Bruce

Tammy Bruce este fostă realizatoare de radio și comentatoare la Fox News timp de peste 20 de ani, perioadă în care a fost și prezentatoare invitată ocazională a emisiunii lui Sean Hannity, una dintre favoritele lui Trump, notează The Guardian.

Ea a condus filiala din Los Angeles a Organizației Naționale pentru Femei (NOW) între 1990 și 1996. Înainte de conversia sa politică spre conservatorism, a realizat o emisiune radio în care opiniile sale tranșante erau difuzate pe postul KFI din Los Angeles, fiind una dintre puținele voci radio care reprezentau mișcarea progresistă la acea vreme.

Autoare a unei cărţi despre „poliţia gândirii” reprezentată de „stânga”, ea a apărut de mai multe ori pe Fox News. În 2019, ea a preluat cârma propriului show, „Get Tammy Bruce”, difuzat pe Fox Nation.

Bruce a primit un premiu din partea organizației Log Cabin Republicans la o gală desfășurată la Mar-a-Lago în 2022 și s-a exprimat deschis împotriva drepturilor persoanelor transgender. Ea a distribuit articole care răspândesc informații false despre comunitatea trans, inclusiv materiale ce o au în prim-plan pe Chloe Cole, o activistă „detransitioner” cu poziții anti-trans.

În calitate de purtătoare de cuvânt, Bruce a apărat deciziile de politică externă ale administrației Trump, de la politicile de deportare în masă până la modul în care au fost gestionate războaiele în desfășurare din Ucraina și Gaza, conflicte pe care Trump promisese în campanie că le va încheia rapid.

Dacă Bruce va fi confirmată de Senatul controlat de republicani, ar putea prelua funcția înaintea celui nominalizat să îi fie superior, Mike Waltz. Confirmarea în Senat a fostului consilier pentru securitate națională, nominalizat pentru postul de ambasador al SUA la ONU, ar fi fost blocată de senatorul republican Rand Paul din Kentucky, care s-a aflat în conflict cu Waltz din cauza sprijinului acestuia, în trecut, pentru menținerea trupelor americane în Afganistan.

