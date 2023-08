Fostul preşedinte american Donald Trump se află la sediul tribunalului federal din Washington pentru a se preda autorităţilor, după ce a fost inculpat de complot în dosarul răsturnării rezultatului alegerilor prezidenţiale din 2020, în care a fost înfrânt de către Joe Biden, relatează BBC.

ACTUALIZARE 23:23 A început audierea fostului președinte Donald Trump.

Lui Trump i se alătură avocații săi John Lauro și Todd Blanche. Un alt avocat al lui Trump, Evan Corcoran, care nu s-a prezentat oficial în acest caz, stă la un rând în spatele mesei apărării.

O parte a scopului audierii primei înfățișări de joi este ca judecătorul-magistrat, judecătorul Moxila Upadhyaya, să aprobe condițiile de cauțiune care îi vor permite lui Trump să fie eliberat din custodia federală până la proces, scrie CNN.

ACTUALIZARE 23:18 Trei ofiţeri de poliţie care au apărat Capitoliul de susţinători violenţi ai lui Donald Trump, la 6 ianuarie 2021, se află în sala de judecată în care are loc înfăţişarea fostului şef de stat, acuzat de fraudarea Statelor Unite, relatează The Associated Press, potrivit News.ro.

Daniel Hodges şi Aquilino Gonnell au fost răniţi, iar Harry Dunn a fost urmărit de protestatari violenţi.

Hodges a fost ofiţer al Poliţiei Districtului Columbia, iar Dunn and Gonnell fceau parte din Poliţia Capitoliului şi erau însărcinaţi să protejeze capitoliul şi parlamentarii dinăuntru.

„Tot ce mi-am dorit din prima zi este să se dea socoteală”, declară Dunn, citat într-un comunicat publicat de către avocatul său, după ce a fost audiat de un tribunal federal din Washington.

Trump compare joi în faţa unui judecător, pentru a se preda, după ce a fost inculpat cu privire la un complot vizând anularea înfrângerii sale în alegerile prezidenţaale din 2020.

Procurorul special Jack Smith a intrat în sala de judecată la scurt timp după cei trei poliţişti.

ACTUALIZARE 23:00 Donald Trump a intrat în sala de judecată pentru prima sa audiere în dosarul răsturnării rezultatului alegerilor din 2020, scrie CNN.

Știrea inițială

Coloana lui Trump şi-a croit drum pe străzile aglomerate din Washington, cu semnale luminoase şi sirene, în timp ce privitori au flancat străzile la sosirea miliardarului la tribunal.

Favoritul la învestitura republicană în alegerile prezidenţiale din 2024 urmează să se înfăţişeze în faţa unui judecător, după ce a fost acuzat de complot în vederea fraudării Statelor Unite.

Tribunalul se află în apropierea Capitoliului, luat cu asalt de sute de susţinători de-ai săi, cu scopul de a opri certificarea victoriei democratului Joe Biden în alegeri, la 6 ianuarie 2021.

Acesta este cel de-al treilea dosar penal al lui Donald Trump din acest an, însă primul care-l trage la răspundere penală cu privire la eforturile pe care le-a depus pentru a se agăţa de putere, după ce a fost înfrânt şi cu privire la atacul de la Capitoliu care a stupefiat întreaga lume care l-a prinit în direct la televizor, scrie News.ro.

Trump susţine că nu a făcut nimic rău şi îl acuză pe procurorul special Jack Smith, însărcinat cu dosarul, de o încercare de a-i zădărnici şansele de a se întoarce la Casa Albă în 2024.

