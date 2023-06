Trump spune cum ar rezolva „în 24 de ore” războiul din Ucraina: „I-aș spune ceva lui Zelenski și i-aș spune ceva lui Putin”

Fostul președinte american Donald Trump a susținut luni, într-un interviu pentru Fox News, că o conversație pe care a avut-o cu președintele rus Vladimir Putin l-a convins pe acesta să amâne cu câțiva ani invadarea Ucrainei.

Trump a declarat că i-ar fi spus lui Putin că o invazie va fi o „catastrofă” și că va „plăti cu vârf și îndesat”.

„Cu Putin, am o relație foarte bună. Adică, nu am mai vorbit cu el de mult timp, dar am avut o relație foarte puternică”, a spus Trump, întrebat cum va pune capăt războiului în 24 de ore, potrivit declarațiilor sale anterioare.

Întrebat despre invazie, fostul președinte a spus despre Putin: „Nu ar fi făcut-o dacă eram eu. A făcut-o după ce am plecat”.

„M-am gândit că o poate face”, a continuat Trump. „Uite, am vorbit cu el. I-am spus, dacă o faci, vei plăti cu vârf și îndesat. Va fi o catastrofă. Nu o face.”

Fostul președinte al SUA spune că l-a amenințat pe Putin că va lua măsuri dacă va invada Ucraina.

„I-am spus că voi face ceva. El a spus: "Nu, nu, nu, nu vei face asta". Am spus, o voi face, Vladimir, o voi face. O voi face.”

Trump a spus că Putin credea „poate 10%” din ceea ce spunea, dar că 10% sunt „tot ce ai nevoie” pentru a opri invazia . „Abia după ce am plecat ați început să auziți despre asta”, a adăugat el.

Când a fost întrebat dacă el crede că Ucraina este o țară separată de Rusia, Trump a spus că este, dar că era o singură țară și „așa îi plăcea lui Putin să creadă”.

Trump a mai spus că ar putea negocia un armistițiu „în termen de 24 de ore”.

„Dar vă spun, în 24 de ore – asta am făcut. Am devenit foarte bogat făcând afaceri. Foarte bogat. Și știți ce? Mult mai bogat decât își imaginează oamenii. Și asta fac”, a spus Trump.

„Aș avea o înțelegere în 24 de ore. I-aș spune ceva lui Zelenski și i-aș spune ceva lui Putin, și l-aș duce într-o cameră și i-aș spune din nou, și din nou”, a spus Trump.

„Aș avea o înțelegere încheiată foarte repede. Și știi ce? Moartea s-ar opri, iar distrugerea s-ar opri pentru că, uite, Ucraina a fost distrusă”, a mai spus fostul președinte american.

