Fostul lider Hamas, Yahya Sinwar, a fost ucis zilele trecute din pură întâmplare, în timpul unei acțiuni militare a armatei israeliene (IDF) într-un cartier din localitatea Rafah, din sudul Fâșiei Gaza, informează CNN. Practic, o grupă de infanteriști israelieni a depistat mai multe persoane „suspecte” care încercau să se ascundă printre clădirile în ruine din oraș. La puțin timp, a urmat un schimb de focuri care i-a determinat pe israelieni să cheme un tanc în sprijin.

Tanchiștii israelieni au tras apoi cu tunul în plin, într-o clădire din cartierul Tel-Sultan din Rafah, după ce au detectat „mișcări suspecte” la etajul superior, conform postului de radio al IDF.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ulterior schimbului de focuri, care a avut loc miercuri, 16 octombrie, israelienii au trimis o dronă să inspecteze ruinele clădirii. Abia atunci militarii au recunoscut chipul lui Sinwar, printre cadavrele descoperite la fața locului.

A doua zi dimineață, joi 17 octombrie, o grupă de militari IDF a intrat în clădire pentru a confirma că Sinwar a fost într-adevăr ucis.

Militarii israelieni care l-au ucis pe Sinwar nici măcar nu făceau parte din vreun comando ori vreo unitate specială a IDF: aceștia fac parte din brigada Bislamach, o unitate de comandă a armatei israeliene care pregătește și instruiește subofițeri pentru comanda plutoanelor de infanterie.

Conform New York Times, care îl citează pe șeful institutului de medicină legală din Israel, Sinwar a fost ucis „de un glonț tras în cap”. La autopsie, fostul lider Hamas avea și o rană gavă la o mână („avea brațul zdrobit”), provocată cel mai probabil de o schijă sau șrapnel rezultat în urma exploziei trase de tanc.

Ulterior, serviciile de informații israeliene au admis că știau, de mai multe luni de zile, că Yahya Sinwar se ascundea în cartierul Tel Sultan din Rafah. Sinwar era deja vânat de Israel de un an, după ce fostul lider Hamas a organizat atentatele sângeroase din 7 octombrie 2023. Deși IDF a trimis mai multe comandouri cu scopul de a-l lichida, fostul lider Hamas a fost până la urmă ucis în timpul unei „operațiuni de rutină” a armatei regulate israeliene

Şeful Statului Major al IDF, He. rzi Halevi, a vizitat joi locul unde liderul Hamas Yahya Sinwar a fost ucis la Rafah în operaţiunea de miercuri. El a confirmat că IDF nu a avut informaţii dinainte că liderul Hamas se afla acolo. „Am avut multe operaţiuni ale forţelor speciale în acest război, în care am avut informaţii excelente, am trimis trupe pregătite, cu instrucţiuni unde să meargă. Aici, nu am ştiut”, a spus el.

Editor : Mihnea Lazăr