Presa israeliană a publicat joi seara imagini care îl arată pe liderul Hamas, Yahya Sinwar, rănit şi plin de funingine, aşezat pe un scaun într-o reşedinţă în ruine. El aruncă la un moment dat cu un băţ într-o dronă IDF chiar cu câteva momente înainte de a fi ucis.

Pe de altă parte, IDF a spus că va difuza imagini filmate cu drona care îl arată pe Sinwar intrând în subteran cu puţin timp înainte de atacul din 7 octombrie 2023. Imaginile îl arată pe Sinwar intrând şi ieşind dintr-un tunel, aducându-şi membrii familiei şi provizii în subteran. De asemenea, un clip îl arată pe Sinwar aducând jos un televizor cu plasmă.

Israelul ştia de luni de zile că Sinwar se ascunde în Rafah, dar nu cunoştea locul exact

Instituţia de securitate a Israelului ştia de luni de zile că liderul Hamas, Yahya Sinwar, care a fost eliminat miercuri, se ascundea în cartierul Tel Sultan din Rafah, relatează presa israeliană, potrivit News.ro.

Instituţia de securitate credea că acesta se ascunde în subteran şi că, în mare parte din această perioadă, a fost împreună cu cei şase ostatici pe care armata israeliană i-a recuperat la sfârşitul lunii august, după ce aceştia au fost executaţi.

Pe baza tuturor acestor informaţii, armata israeliană (IDF) a anunţat o operaţiune în Tel Sultan despre care a susţinut că avea ca scop eliminarea brigăzii Hamas din cartier, în timp ce scopul real era eliminarea lui Sinwar, potrivit presei.

În timpul operaţiunii, IDF a vizat o adunare de agenţi Hamas, crezând că Sinwar se afla printre ei. Cu toate acestea, după ce au identificat cadavrele celor 26 de terorişti ucişi în lovitură, şi-au dat seama că liderul Hamas nu era unul dintre ei.

Uciderea lui Sinwar a avut loc în cele din urmă în timpul unei operaţiuni terestre, în timpul căreia trupele israeliene au ucis trei militanţi şi le-au luat cadavrele. Forţele de apărare israeliene nu dispuneau de informaţii precise cu privire la locul în care se afla Sinwar, iar soldaţii care l-au ucis miercuri şi-au dat seama că este vorba despre el abia după aceea. Dovezile vizuale sugerau că este probabil ca unul dintre bărbaţi să fie Sinwar. Cadavrul a fost luat pentru teste ADN şi verificarea fişelor dentare - Israelul avea mostre de ADN ale lui Sinwar din perioada petrecută de acesta într-o închisoare israeliană.

Şeful Statului Major al IDF, Herzi Halevi, a vizitat joi locul unde liderul Hamas Yahya Sinwar a fost ucis la Rafah în operaţiunea de miercuri. El a confirmat că IDF nu a avut informaţii dinainte că liderul Hamas se afla acolo.

„Am avut multe operaţiuni ale forţelor speciale în acest război, în care am avut informaţii excelente, am trimis trupe pregătite, cu instrucţiuni unde să meargă. Aici, nu am ştiut”, a spus el. Decizia Comandamentului de Sud şi a Diviziei Gaza de a păstra teritoriul din Gaza şi de a opera activ acolo s-a dovedit corectă, a adăugat el.

Uciderea lui Sinwar ridică, de asemenea, noi întrebări cu privire la soarta ostaticilor aflaţi încă în captivitatea Hamas. Sinwar a fost implicat în negocieri care ar fi putut duce la eliberarea lor.

Familiile ostaticilor israelieni au declarat că, deşi uciderea lui Sinwar este o realizare semnificativă, aceasta nu va fi completă atât timp cât ostaticii sunt încă în Gaza.

„Ne exprimăm profunda îngrijorare pentru soarta celor 101 bărbaţi, femei, bătrâni şi copii încă ţinuţi captivi de Hamas în Gaza. Facem apel la guvernul israelian, la liderii mondiali şi la ţările mediatoare pentru a transforma reuşita militară într-una diplomatică, prin urmărirea unui acord imediat pentru eliberarea tuturor celor 101 ostatici”, a declarat Forumul familiilor ostaticilor.

Editor : B.E.