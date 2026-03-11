Ucraina ajută Germania să se pregătească pentru un eventual atac al Rusiei asupra NATO. „Nu avem timp”

Instructorii militari ucraineni vor ajuta armata germană să îndeplinească obiectivul de a fi pregătită să se apere împotriva oricărui atac rus asupra NATO până în 2029, a declarat șeful armatei germane, într-o inversare a rolurilor după ani de instruire a forțelor ucrainene de către trupele occidentale, scrie Reuters.

Berlinul și Kievul au convenit luna trecută că Ucraina va trimite instructori militari la școlile armatei germane pentru a preda lecțiile pe care le-au învățat din lupta împotriva invaziei ruse.

Germania a convenit cu Ucraina să implice personal militar ucrainean în exerciții ale Forțelor Armate pentru a dobândi experiență în respingerea atacurilor rusești, relatează Reuters.

Experiență de luptă

„Avem așteptări mari. Armata ucraineană este în prezent singura din lume cu experiență de luptă împotriva Rusiei”, a declarat generalul-locotenent Christian Freuding.

El a spus că Germania a fost prima țară care a ajuns la un acord cu Ucraina pentru a furniza instructori militari, dar a prezis că și alte state vor urma exemplul.

Șeful armatei germane a declarat că contingentul inițial de ucraineni va avea „un număr de două cifre” de soldați care vor rămâne în Germania timp de câteva săptămâni.

Instructorii sunt așteptați să ofere soldaților germani expertiza lor în artilerie, inginerie, operațiuni blindate, utilizarea dronelor și comandă și control.

Germania a antrenat soldați ucraineni

Din 2022, Germania antrenează trupele ucrainene în utilizarea vehiculelor de luptă pentru infanterie Marder, a tancurilor Leopard, a obuzierelor și a sistemelor de apărare aeriană.

„Faptul că se întorc acum la noi ca instructori reflectă un parteneriat de securitate în condiții de egalitate”, a spus Freuding.

Inspectorul general al Bundeswehr insistă că astfel de exerciții sunt urgent necesare, invocând evaluări ale serviciilor de informații germane și ale altor servicii occidentale care sugerează că Rusia ar putea fi pregătită pentru un atac NATO la scară largă până în 2029.

Rusia a insistat că nu intenționează să atace NATO

„Nu avem timp – inamicul nu așteaptă să anunțăm că suntem pregătiți. Așa că trebuie să folosim fiecare ocazie pentru a ne pregăti”, a adăugat generalul-locotenent.

Rusia a insistat că nu intenționează să atace NATO, însă oficialii occidentali spun că astfel de asigurări nu pot fi luate ca atare, deoarece Moscova a făcut declarații similare înainte de invadarea Ucrainei.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat recent că Ucraina a trimis un grup de experți în drone în Orientul Mijlociu pentru a proteja instalațiile militare americane din regiune, în special din Iordania.

După începerea operațiunii americane împotriva Iranului, prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că țara sa va atrage experți din Ucraina pentru a doborî dronele iraniene în Orientul Mijlociu.

Pentagonul și cel puțin o țară din Golf negociază achiziționarea de drone interceptoare ucrainene pentru a respinge atacurile dronelor iraniene.

