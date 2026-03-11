Live TV

Ucraina ajută Germania să se pregătească pentru un eventual atac al Rusiei asupra NATO. „Nu avem timp”

Data publicării:
Berlin,,Germany,2021:,Federal,Ministry,Of,Defence,,Germany,(bundesministerium,Der
Bundeswehr. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Din articol
Experiență de luptă Germania a antrenat soldați ucraineni Rusia a insistat că nu intenționează să atace NATO

Instructorii militari ucraineni vor ajuta armata germană să îndeplinească obiectivul de a fi pregătită să se apere împotriva oricărui atac rus asupra NATO până în 2029, a declarat șeful armatei germane, într-o inversare a rolurilor după ani de instruire a forțelor ucrainene de către trupele occidentale, scrie Reuters.

Berlinul și Kievul au convenit luna trecută că Ucraina va trimite instructori militari la școlile armatei germane pentru a preda lecțiile pe care le-au învățat din lupta împotriva invaziei ruse.

Germania a convenit cu Ucraina să implice personal militar ucrainean în exerciții ale Forțelor Armate pentru a dobândi experiență în respingerea atacurilor rusești, relatează Reuters.

Experiență de luptă

„Avem așteptări mari. Armata ucraineană este în prezent singura din lume cu experiență de luptă împotriva Rusiei”, a declarat generalul-locotenent Christian Freuding.

El a spus că Germania a fost prima țară care a ajuns la un acord cu Ucraina pentru a furniza instructori militari, dar a prezis că și alte state vor urma exemplul.

Șeful armatei germane a declarat că contingentul inițial de ucraineni va avea „un număr de două cifre” de soldați care vor rămâne în Germania timp de câteva săptămâni.

Instructorii sunt așteptați să ofere soldaților germani expertiza lor în artilerie, inginerie, operațiuni blindate, utilizarea dronelor și comandă și control.

Germania a antrenat soldați ucraineni

Din 2022, Germania antrenează trupele ucrainene în utilizarea vehiculelor de luptă pentru infanterie Marder, a tancurilor Leopard, a obuzierelor și a sistemelor de apărare aeriană.

„Faptul că se întorc acum la noi ca instructori reflectă un parteneriat de securitate în condiții de egalitate”, a spus Freuding.

Inspectorul general al Bundeswehr insistă că astfel de exerciții sunt urgent necesare, invocând evaluări ale serviciilor de informații germane și ale altor servicii occidentale care sugerează că Rusia ar putea fi pregătită pentru un atac NATO la scară largă până în 2029.

Rusia a insistat că nu intenționează să atace NATO

„Nu avem timp – inamicul nu așteaptă să anunțăm că suntem pregătiți. Așa că trebuie să folosim fiecare ocazie pentru a ne pregăti”, a adăugat generalul-locotenent.

Rusia a insistat că nu intenționează să atace NATO, însă oficialii occidentali spun că astfel de asigurări nu pot fi luate ca atare, deoarece Moscova a făcut declarații similare înainte de invadarea Ucrainei.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat recent că Ucraina a trimis un grup de experți în drone în Orientul Mijlociu pentru a proteja instalațiile militare americane din regiune, în special din Iordania.

După începerea operațiunii americane împotriva Iranului, prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că țara sa va atrage experți din Ucraina pentru a doborî dronele iraniene în Orientul Mijlociu.

Pentagonul și cel puțin o țară din Golf negociază achiziționarea de drone interceptoare ucrainene pentru a respinge atacurile dronelor iraniene.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
cască pilot
3
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte...
rebelii Houthi din Yemen
4
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
Digi Sport
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski mar a lago trump
Zelenski către Trump: Puneți mai multă presiune pe Putin, „nu pe mine”
Vladimir Putin
Sondaj: Ruşii îl percep tot mai mult pe Putin drept un lider slab şi prea îngăduitor în faţa agresivităţii lui Trump
conducta petrol drujba cu robineti si tevi la rafinarie
Ucraina nu recunoaște delegația trimisă de Ungaria pentru a inspecta conducta Drujba: Au venit „ca turiști”
euro in plic
Domeniul pentru care Germania oferă salarii de 4.000 de euro, dar nu găsește suficienți angajați
soldați și rachete în ucraina
Analiză ISW: Rusia a început să piardă teritorii în Ucraina pentru prima dată din 2023. Care sunt motivele
Recomandările redacţiei
grafica cu monede si procente
România ar putea intra în recesiune în 2026, nu doar tehnică...
sedinta in camera deputatilor
Cererea SUA de a trimite noi forțe în România a fost adoptată într-o...
sorin grindeanu parlament
Grindeanu, despre vuvuzelele AUR: Pot reduce indemnizația, astfel de...
Ilie Bolojan si Darryl Nirenberg dau mana
Bolojan l-a primit pe noul ambasador SUA la București și i-a...
Ultimele știri
Ce spune ministrul Agriculturii, întrebat dacă îl va demite pe Adrian Chesnoiu de la AFIR după condamnarea la ÎCCJ
Shell declară forță majoră pentru livrările de GNL din Qatar, după oprirea producției
Răsturnare de situație. Curtea Constituţională dintr-o țară care a interzis TikTok a declarat decizia ilegală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
La un pas de tragedie cu o oră înainte de nuntă: “Mă pregăteam fericită, iar în următoarea clipă aveam un...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine
Fanatik.ro
Ia în calcul Dan Şucu retragerea de la Rapid?! Soţia patronului, anunţ îngrijorător pentru fani: “Ar fi...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Ia în calcul Dan Şucu retragerea de la Rapid?! Soţia patronului, anunţ îngrijorător pentru fani: “Ar fi...
Adevărul
Cum văd românii amplasarea de avioane și echipamente americane în România, în contextul războiului din Iran
Playtech
Ce documente trebuie să ai când călătorești cu copilul în străinătate
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mirel Rădoi! Ce contract a semnat, de fapt
Pro FM
Benny Blanco, prima reacție după scandalul „picioarelor murdare”. Ce spune artistul despre igiena sa: „Știu...
Film Now
Ce spune Harvey Weinstein despre relația fostei lui soții cu Adrien Brody: "Georgina a suferit teribil din...
Adevarul
Modul cum Iranul folosește rachetele nedumerește analiștii militari. Ce ar putea semnala acest lucru
Newsweek
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
Digi FM
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut închisoare pentru accidentul cu trei morți din 2011: „Cu asta am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce râsul este contagios. Explicația din spatele unui gest aparent banal
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Mickey Rourke, evacuat oficial din casa sa din Los Angeles. Actorul a pierdut locuința după o datorie de...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...