Ucraina, despre posibile discuții de pace cu Rusia: „Dacă Moscova vrea să negocieze, drumul este clar”

Mihailo Podoliak, consilierul principal al președintelui Ucrainei a declarat, vineri, că guvernul de la Kiev nu are ce să negocieze cu Rusia până ce invadatorii nu părăsesc teritoriul Ucrainei și până ce conducerea de la Kremlin nu-și recunoaște vinovăția pentru crime de război și pentru invadarea ilegală a țării vecine. „Ce sens are să negociem și cu cine”, s-a întrebat Mihailo Podoliak, spunând și că rușii au afișat din nou „tradiționala lor «smiorcăială cu negocierile»”, o referire la discuțiile pe care dictatorul rus le-a avut cu liderii africani la summit-ul Rusia-Africa de joi și vineri.

„Tradiționala «smiorcăială cu negocierile» a rușilor este din nou afișată: «Refuză să negocieze cu noi!». Da, refuzăm. Pentru că nu are niciun sens să o facem. Pentru că Federația Rusă este aceea care subminează legea internațională și ordinea globală de securitate; este aceea are a organizat un război la scară largă sângeros și neprovocat; este aceea care terorizează populația civilă a unei alte țări cu rachete de croazieră, omorând mii de oameni. Ce sens are să negociem și cu cine? Dacă Moscova vrea să negocieze, drumul este clar:

Ieșiți din Ucraina Schimbați-vă elita politică Recunoașteți crimele de război Extrădați autorii războiului la un tribunal

E ceva neclar?”, a scris Mihailo Podoliak într-o postare pe Twitter.

Editor : Adrian Dumitru