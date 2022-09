Ucraina exclude revenirea în acordurile de la Minsk. Zelenski: „Doar ar oferi Rusiei o pauză înainte de următoarea invazie”

Ucraina nu va accepta niciun fel de variantă nouă a acordurilor de la Minsk, a declarat președintele Ucrainei, luni, într-un interviu acordat jurnalistului american Fareed Zakaria. Volodimir Zelenski a spus că acordurile respective sunt „o bucată de hârtie pentru a oferi Rusiei o pauză înainte de următoare invazie”.

Președintele ucrainean a subliniat că ucrainenii se străduiesc să „dezocupe” teritoriile ţării. „Scopul principal al dezocupării este ca să nu i se mai permită Rusiei să continue ocupaţia foarte lentă pe care a început-o în 2014”, a afirmat el. Zelenski a menţionat că nu poate oferi detalii despre acţiunile operaţionale ale Forţelor Armate ale Ucrainei pe câmpul de luptă.

„Nu vom sta pe loc. Vom continua ușor să înaintăm constant. Nu vom mai vorbi cu ei altfel. De îndată ce am rămâne şi am sta, ştiu că unele state ne-ar împinge spre «procesul de la Minsk». Vreau ca lumea să înţeleagă, sunt lucruri diferite. O rezolvare diplomatică şi «Minsk-2-3-5-10» sunt două lucruri diferite. «Minsk» este o bucată de hârtie goală pentru a oferi Rusiei o pauză înainte de următoarea invazie”, a declarat Zelenski, citat de Unian și Agerpres.

În acelaşi interviu, preşedintele ucrainean a declarat că Ucraina nu va negocia cu „cei care dau ultimatumuri”.

De asemenea, Volodimir Zelenski, participând la cea de-a 17-a reuniune YES (Strategia Europeană de la Ialta), a subliniat că deocamdată nu sunt posibile negocieri cu Rusia pentru încheierea războiului, deoarece partea rusă nu poate formula poziţii adecvate.

La rândul său, ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, a spus că Ucraina nu va accepta din partea partenerilor occidentali recomandări de a începe negocieri de „pace” cu Rusia şi a pledat pentru „dezocuparea” completă a Donbasului şi a Crimeii.

Acordurile de la Minsk au fost semnate în 2015 și au reprezentat o primă încercare de a încheia conflictul din Donbas printr-un armistițiu în regiunile separatiste. De-a lungul timpului, conflictul din estul Ucrainei a continuat în ciuda acordurilor, iar Rusia a alimentat constant conflictul pentru a putea avea o scuză să invadeze Ucraina.

