Afișe cu Juncker alături de Soros, în Ungaria. Reacția Comisiei Europene

România nu este singura ţară membră a Uniunii Europene care are o relaţie tensionată sau cel puţin neortodoxă cu Comisia Europeană. Vecinii unguri au pornit o adevărată campanie anti-Bruxelles. A pornit online, dar a ajuns acum şi pe stradă, prin afişele de pe tabelele publicitare şi din staţiile de autobuz. În aceste afişe, preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, apare alături de miliardarul american de origine maghiară George Soros, prezentat drept inamicul public numărul unu al premierului Viktor Orban. De partea sa, Bruxellesul a ripostat atât online, cât şi prin declaraţii oficiale, faţă de acuzaţiile aduse de Budapesta, privind slăbirea controlului la frontiere şi eliberarea a milioane de vize umanitare pentru refugiaţi.

Frans Timmermans - vicepreşedinte Comisia Europeană: „Este pur şi simplu ironic. Ar putea fi chiar o glumă bună, dacă nu ar fi un lucru serios. În aceeaşi zi în care am discutat despre lupta colectivă împotriva dezinformărilor, vedem pe un site oficial, guvernamental, o fotografie a preşedintelui Comisiei Europene alături de o persoană particulară, şi un text cu tot soiul de afirmaţii. Nu au nimic de-a face cu realitatea. Noi am vrea să acordăm paşapoarte sau vize pentru tot soiul de oameni, pentru a aduce milioane de oameni în Europa. Nici măcar nu este de competenţa Comisiei, vizele umanitare intră în competenţa statelor membre. Aşadar, deşi ar fi minunat dacă Ungaria ar decide să acorde vize umanitare, nu are nimic de-a face cu noi”.

Margaritis Schinas - purtător de cuvânt CE: „Comisia condusă de Jean Claude Juncker şi-a luat angajamentul de a lupta cu tentativele de dezinformare şi ştirile false. Şi acest caz nu face excepţie. Este şocant faptul că o teorie a conspiraţiei atât de ridicolă a ajuns la un asemenea nivel. Nu există nicio conspiraţie. Maghiarii merită să afle fapte reale, nu ficţiuni”.

Frans Timmermans - vicepreşedinte al Comisiei Europene: „Politica e politică, dar această situaţie este... adevărul e clar, ori aşa ceva este din alt univers... Sincer, preşedintele Comisiei Europene şi instituţiile europene, care acţionează în beneficiul tuturor statelor membre, nu merită să fie tratate de o asemenea manieră de către guvernul unui stat membru”.

