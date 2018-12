AFP: Liderii UE, „agasați” de noile solicitări pentru Brexit ale premierului Theresa May

Prim-ministrul britanic Theresa May a cerut joi Bruxelles-ului noi garanţii pentru a o ajuta să obţină ratificarea acordului pentru Brexit de către parlamentarii britanici, dar liderii europeni au părut agasaţi de aceste solicitări considerate prea vagi, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Liderii UE s-au simțit „agasați” de noile solicitări pentru Brexit ale premierului Theresa May, potrivit surselor AFP Foto: Guliver/Getty Images

După ce miercuri a supraviețuit unui vot de neîncredere la Londra, Theresa May i-a asigurat pe omologii ei europeni că poate obţine undă verde din partea parlamentului său, dacă UE oferă "asigurări" că acest text "nu va prinde în capcană" pe termen nedefinit Marea Britanie într-o uniune vamală cu UE.



"Dacă are asigurări bune, acest acord poate fi votat", le-a spus Theresa May liderilor UE, potrivit unui oficial britanic citat de AFP sub acoperirea anonimatului. "Există o majoritate în parlamentul meu care vrea să părăsească UE cu un acord", a adăugat May, în cadrul unei reuniuni cu uşile închise.



Europenii, care s-a declarat cu toţii "gata să o ajute" pe Theresa May, au adoptat un text, fără valoare juridică, menit să atenueze îngrijorările Parlamentului britanic. Dar ei au repetat că acordul de divorţ "nu poate fi renegociat" şi nu şi-au ascuns îngrijorarea faţă de solicitări considerate încă prea vagi privind noua relaţie pe care Londra vrea să o aibă cu UE după Brexit.



"Prietenii noştri britanici trebuie să ne spună ce vor, în loc să ne facă să spunem ce vrem noi", a spus preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în faţa presei. Ofensiv, Juncker a anunţat apoi că executivul european va publica miercuri, 19 decembrie, "toate informaţiile general utile care privesc pregătirea unui 'no deal' ", adică un Brexit fără acord.



Potrivit unei surse europene, atmosfera la dineu a fost "foarte proastă". "Theresa May a fost incapabilă să formuleze ce vrea" şi a fost întreruptă frecvent de cancelarul german, Angela Merkel, care a întrebat-o ce aşteaptă cu exactitate, a explicat această sursă.

Ce înseamnă „backstop” și de ce pune probleme

Noile garanţii cerute de Theresa May privesc aşa-numitul "backstop", soluţia imaginată pentru a împiedica revenirea unei frontiere fizice între Irlanda şi provincia britanică Irlanda de Nord, care ar pune în pericol acordurile de pace de pe insulă.



Această "plasă de siguranţă" prevede crearea unui "teritoriu vamal unic" înglobând UE şi Marea Britanie după tranziţia post-Brexit, care nu ar trebui să se aplice decât în caz de eşec al negocierilor ce urmează cu privire la viitoarele relaţii comerciale ambiţioase pe care Londra şi Cei 27 vor să le stabilească. Problema, pentru susţinătorii "Brexit", este că o astfel de soluţie ar risca să le menţină ţara pentru o perioadă nedefinită într-o uniune vamală cu UE, împiedicând Londra să-şi regăsească libertatea comercială. A da, de exemplu, garanţia unei date-limită pentru încheierea unui amplu acord comercial între Londra şi Bruxelles după încheierea perioadei de tranziţie post-Brexit ar putea îndepărta perspectiva unei declanşări a "backstop"-ului, le-a sugerat joi Theresa May Celor 27, potrivit unei surse diplomatice.



"Trebuie să schimbăm sentimentul că 'backstop'-ul poate fi o capcană din care Marea Britanie nu va putea ieşi. Atâta timp cât nu o vom face, acordul - acordul nostru - este în pericol", a adăugat Theresa May, fără a intra în detalii asupra formei pe care ar putea-o lua garanţiile pe care doreşte să le obţină.



În concluziile summitului, un text fără valoare juridică constrângătoare, Cei 27 au reamintit că nu vor accepta "renegocierea" tratatului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Pentru a-i linişti pe aleşii britanici, ei au reafirmat pur şi simplu că faimosul "backstop" nu se va aplica decât "temporar".



Liderii UE se declară "ferm hotărâţi să lucreze rapid" la o soluţie alternativă până pe 31 decembrie 2020, respectiv înainte de încheierea perioadei de tranziţie care trebuie să urmeze ieşirea Marii Britanii, pentru a evita aplicarea acestei plase de siguranţă.



"Dacă plasa de siguranţă va trebui totuşi să fie declanşată (...) Uniunea va face tot ce îi stă în putere pentru a negocia şi a încheia rapid un acord ulterior care să o înlocuiască", se mai menţionează în concluzii.



Însă europenii au renunţat să adauge în concluzii un interval de timp, deşi s-ar fi discutat posibilitatea "unor noi asigurări" ce ar putea fi oferite ulterior, o formulare care nu a fost pe placul Irlandei sau Franţei. Riscul ar fi fost "să se dea implicit impresia" că o renegociere nu este total imposibilă la final, a declarat o sursă diplomatică.



Guvernul britanic a anunţat joi că votul parlamentar privind acordul pentru Brexit încheiat cu UE va avea loc în ianuarie, deşi mai mulţi deputaţi cereau ca acesta să fie organizat săptămâna viitoare.



Confruntându-se cu perspectiva unui eşec răsunător, Theresa May a anunţat luni, în ultimul moment, amânarea unui vot privind acordul prevăzut a doua zi în Camera Comunelor.



Lidera conservatoare a supravieţuit apoi miercuri unui vot de neîncredere organizat de propriul său partid, în majoritate ostil acordului de divorţ pe care l-a negociat cu UE.

