Atac armat lângă Oslo. Un tânăr a deschis focul într-o moschee

Atac armat la o moschee din Norvegia, în apropiere de Oslo. Un tânăr a deschis focul şi a rănit o femeie de 75 de ani, înainte să fie imobilizat de ceilalţi credincioşi şi arestat.

La câteva ore după atac, a fost descoperit cadavrul unei tinere, rudă a atacatorului, care este bănuit că a ucis-o, a anunţat poliţia.

Directorul centrului islamic de care aparţine lăcaşul de cult a precizat presei că individul era îmbrăcat într-o uniformă neagră, purta cască şi vestă antiglonţ. Avea la el două puşti şi un pistol. A dat buzna în moschee, spărgând uşa de sticlă, şi a început să tragă. Înăuntru erau doar trei persoane. Cineva din exterior a chemat poliţia, după ce a auzit zgomot de focuri de armă.

Polițist: Am fost alertați de o persoană care a sunat la poliție. Am mers un număr mare de polițiști și când am ajuns la moschee unii dintre cei care erau acolo deja îl prinseseră pe suspect, care acum este în custodia noastră. Are în jur de 20 de ani. Este cetățean norvegian din zona unde s-au produs faptele. Am găsit niște lucruri online, nu suntem încă siguri că îi aparțin, dar facem cercetări. Nu știm dacă există mai mult de atât, dar lucrăm la asta.