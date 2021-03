Bazin olimpic de 20 de milioane de euro, aproape de București. Complexul are plaje și ștranduri pentru toate vârstele

La 80 de kilometri de București se află un bazin olimpic construit ca la carte. Dacă nu ar fi pandemie, oricine ar putea plăti 22 de lei, ca să se bucure de această facilitate. Mai mult decât atât, dacă vi se pare aglomerat vara la mare, Complexul Turistic de Natație are plaje și ștranduri pentru toate vârstele. Cum au apărut toate aceste facilități la Târgoviște? Cu ajutorul fondurilor europene.

Complex turistic de nataţie construit cu fonduri europene

Daniel Cristian Stan, primar Târgoviște: Am făcut un complex turistic de nataţie, care reprezintă un loc extraordinar spre exemplu pentru copii. Avem sute de copii care săptămânal iau lecţii de înot la complexul de nataţie, iar în sezonul de vară am avut în acelaşi timp în complexul de nataţie, 4.500 de oameni, în principal dâmboviţeni, nu numai târgovişteni. Vreau să spun că la bazinul olimpic vin oamenii din zonele limitrofe municipiului Târgovişte, Prahova, Argeş şi aşa mai departe, pentru că nu există asemenea facilităţi în regiune. (...)

Cristina Cileacu, jurnalist Digi24: Care erau obiectivele?

Ciprian Prisacaru, manager complex înot: Obiectivele au fost de a atrage un anumit număr de turiști în Târgoviște, obiectiv deja atins de acum trei ani, obiectivul de a mări numărul de practicanți ai înotului în Târgoviște, erau și înainte, pentru că Târgoviștea are și un bazin mic, de 25 de metri, acoperit cu balon, dar acum pot să vă spun că numărul a crescut, este un număr uriaș de practicanți, de toate vârstele. Din păcate, în această perioadă nu pot lucra decât cei de la inițiere și sportivii de performanță, dar pot să vă spun că înainte de pandemie, bazinul era aproape plin la orice oră veneai aici. Sigur că în interiorul bazinului olimpic dispunem și de două săli de forță ultrautilate și cu aparate performate, de două saune, care de asemenea în această perioadă sunt închise.

O societate sănătoasă este cea care se gândeşte şi la avantajele pe care sportul le aduce la scară largă

Cristina Cileacu: Vorbim despre proiecte care se fac cumva de la zero, să lăsăm puţin reabilitările. Există şi personal care să lucreze acolo, adică din punctul de vedere al locurilor de muncă care apar după ce apar şi aceste proiecte, cum stă situaţia?

Daniel Cristian Stan, primar Târgoviște: Păi, spre exemplu la complexul de nataţie, că tot discutăm, avem o schemă de aproximativ 50 de oameni care au fost angajaţi pe un proiect luat de la zero, pe un complex care în momentul de faţă deserveşte nu numai municipiul Târgovişte, ci şi zonele limitrofe. Am avut nevoie de salvamari, nu ne gândeam că o să avem această problemă. Ei bine, a trebuit să şcolarizăm salvamari pentru că nu există în zona aceasta salvamari. Există acele piscine, dar ele nu funcţionează tot anul, bazine nu sunt foarte multe şi a trebuit să şcolarizăm salvamari. În rest, personal de întreţinere şi aşa mai departe ne-am descurcat, dar asta ca şi o componentă mai aparte a proiectului. Deci generează locuri de muncă, nu extraordinar de multe, în orice caz, investiţiile publice pe care le avem în acest moment în Târgovişte angajează forţă de muncă locală, pentru că şi dacă licitaţia este câştigată să zicem de un constructor din altă zonă este foarte dificil să transporte muncitori şi sunt beneficii importante şi din acest punct de vedere.

O societate sănătoasă este cea care se gândeşte şi la avantajele pe care sportul le aduce la scară largă. Înotul este unul dintre cele mai complete sporturi şi investiţia în acest domeniu are efecte pe termen lung şi foarte mult. În plus, să ştii să înoţi nu este doar sănătos, ci şi util. Iar dacă Uniunea Europeană are bani de dat şi pentru construcţia de bazine de înot, înseamnă că într-adevăr ceea ce spuneam la început, că sportul contează pentru starea generală de sănătate a unei comunităţi este foarte adevărat.

„Sportul ajută la întreținerea unei stări bune de sănătate. Peste minimum 4-5 ani se vor putea vedea rezultatele existenței acestui bazin”

Cristina Cileacu: Suntem la Târgoviște și avem în spate un bazin olimpic. Povestiți-ne puțin de ce s-a făcut acest proiect aici și mai ales cum s-a făcut și cât a costat?

Ciprian Prisacaru, manager complex înot: S-a făcut pentru că Târgoviștea avea nevoie, așa cum din punctul meu de vedere, toate comunitățile au nevoie de un bazin de înot. În primul rând pentru acești copii care lucrează acum aici, dar și pentru ca sportivii de performanță să aibă unde să-și desfășoare activitatea și unde să se îndrepte cu ajutorul infrastructurii sportive, spre performanță. Dar am spus că mai întâi pentru copiii care lucrează aici, pentru că așa cum știm cu toții, sportul ajută la întreținerea unei stări bune de sănătate și atunci eu cred că peste minimum 4-5 ani se vor putea vedea rezultatele existenței acestui bazin olimpic la Târgoviște, în ceea ce înseamnă sănătatea populației la nivel general.

Cristina Cileacu: Cum îmi poate fi mie bine, eu nefiind din Târgoviște, pentru că există nu doar acest bazin, ci un întreg complex.

Ciprian Prisacaru: Așa este, complexul turistic de natație înseamnă 11 hectare pe care se află un ștrand, care vara este foarte populat, înseamnă acest bazin olimpic în care ne aflăm, dar și terenuri de sport. Două terenuri de fotbal cu iarbă sintetică, trei terenuri de tenis, de asemenea pe suprafață sintetică, un teren de baschet, un teren de volei pe plajă, zone de spectacole, zone de role și de biciclete, vestiarele pentru fiecare dintre acestea, este o zonă cu mai multe locuri de joacă pentru copii, este o zonă în care oricine își poate petrece timpul liber în siguranță și având siguranța că aici se află într-un loc în care nu se pot întâmpla lucruri neprevăzute. De ce spun asta, pentru că întregul complex este supravegheat de 36 de camere de supraveghere, este un sistem foarte bine pus la punct, avem o monitorizare bine pusă la punct, un sistem destul de complex și cred eu că oricine calcă pragul complexului de natație se simte într-adevăr bine.

„Fără fonduri europene ar fi fost foarte greu proiectul acesta”

Ciprian Prisacaru, manager complex înot: A însemnat pentru Târgoviște, foarte mult. În primul rând că am atras foarte mulți turiști. Vara suntem vizitați la ștrand, cred că peste 50% sunt din alte județe, prețurile sunt ultra-accesibile. Aici, la bazinul olimpic deja avem un număr foarte mare de competiții naționale și internaționale care au avut loc, din calendarul Federației Române de Natație și Pentatlon modern, am avut ca obiectiv în proiect un număr de competiții, deja pot să vă spun că aproape l-am dublat, am avut și competiții proprii, organizate de noi, de municipalitate sau de cluburi private, dar cele mai multe au fost cele din calendarul Federației Române de Natație. Practic am înscris Târgoviștea și pe harta bazinelor importante și pe harta natației românești, ca să spun așa, generic. Înseamnă foarte mult, așa cum am spus-o la început, pentru sănătatea comunității. Oameni de toate vârstele vin aici, începând de dimineață și în general sunt oameni de vârsta a doua, a treia, până iată, după-amiaza și seara, când lucrează acești copii, înseamnă foarte mult iar acest lucru se va vedea mai târziu, pentru că americanii spun că un dolar investit în sport economisesc 2,8 dolari investiți în sănătate. Fără fonduri europene ar fi fost foarte greu, proiectul acesta, Complexul Turistic de Natație a fost făcut cu cofinanțare 50% fonduri europene, 50% fonduri ale municipalității. Sigur că e determinantă implicarea fondurilor europene, existența posibilității atragerii fondurilor europene, noi municipiul Târgoviște suntem în top3, cred, în țară, în atragerea de fonduri europene, în proiecte încheiate practic și sper ca în continuare să mergem în același ritm, pentru că ne interesează să dezvoltăm comunitatea, să oferim cele mai bune condiții de viață celor care trăiesc aici în comunitatea târgovișteană, care a cunoscut o dezvoltare destul de importantă în ultima perioadă.