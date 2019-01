Brexit | Premierul care a convocat referendumul spune că nu regretă decizia

Fostul premier britanic David Cameron a declarat miercuri că nu regretă decizia de a convoca referendumul desfăşurat pe 23 iunie 2016 şi la care britanicii au ales să părăsească Uniunea Europeană, transmite agenţia EFE.

„Desigur că mi-a părut rău că am pierdut la referendum. Mi-a părut foarte rău. Eu am condus campania pentru rămânerea în Uniunea Europeană şi, fireşte, regret dificultăţile şi problemele pe care le-am avut în încercarea de a pune în practică rezultatul referendumului”, a mărturisit fostul premier conservator.



El a susţinut că în prezent o sprijină pe Theresa May, mai ales în „obiectivul ei de a obţine un acord de asociere cu UE”, în opinia lui Cameron acesta fiind obiectivul pe care şi legislativul britanic ar trebui să-l urmărească în prezent.



După ce Camera Comunelor a respins marţi cu o majoritate zdrobitoare (432 voturi împotrivă faţă de 202 pentru) acordul privind Brexitul pe care UE l-a convenit cu Theresa May, aceasta din urmă se confruntă miercuri cu o moţiune de cenzură introdusă de opoziţia laburistă.



Respectivul acord este criticat deopotrivă de parlamentarii proeuropeni, care doresc rămânerea Regatului Unit în blocul comunitar, cât şi de cei eurosceptici, care dezaprobă mai ales clauza de „backstop” (plasă de siguranţă) pentru frontiera nord-irlandeză, inclusă în acest acord şi care prevede că Regatul Unit va rămâne în uniunea vamală şi în piaţa unică europeană până când Londra şi Bruxelles-ul vor găsi o soluţie mai bună în privinţa acestei frontiere.



Dacă supravieţuieşte moţiunii de cenzură, premierul May va trebui să vină cel târziu până luni în faţa Camerei Comunelor cu un plan alternativ, posibilele opţiuni fiind ieşirea Regatului Unit din UE fără niciun acord la 29 martie, amânarea Brexitului, eventual cu convocarea unui nou referendum sau prin preluarea de către parlament a controlului procesului de ieşire a ţării din UE.

Cameron a amintit acum, într-o declaraţie dată postului BBC, că decizia sa de atunci de a convoca referendumul privind Brexitul a fost rezultatul unei promisiuni electorale făcută înaintea alegerilor din anul 2015.Promisiunea era inclusă în programul electoral şi s-a făcut o legislaţie (pentru ea) în

Sursa: Agerpres

