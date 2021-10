Banii europeni și-au demonstrat beneficiile nu doar în dezvoltarea orașelor și satelor din România, dar au dezvoltat și mediul privat. Multe companii au reușit cu fonduri nerambursabile să atingă performanțe recunoscute pe plan internațional. Un exemplu vine de la Focșani, unde Micromet este una dintre companiile care au accesat cele mai multe fonduri europene.

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: Cu ce vă ocupați și câți bani ați reușit să luați?

Gheorghe Stan - antreprenor Micromet: Suntem întreprindere de mecanică fină, cum era cunoscută mai demult, o companie constructoare de mașini, și am luat peste 10 milioane de lei. Produsele noastre, de regulă, merg numai la export. Lucrăm în zona asta a mecanicii fine, adică aeronautică, aerospațială, industria farmaceutică. Practic, politica pe care am dus-o noi este ca niciun beneficiar de-al nostru să nu ocupe mai mult de zece la sută din capacitatea de producție, astfel încât la orice perturbare a pieței să nu suferim prea mult.

- Mașinile și echipamentele pe care le folosiți în companie sunt foarte scumpe, sunt echipamente de sute de mii de euro, unele se apropie chiar de milion. Era, cred, imposibil să faceți achiziția lor doar cu bani proprii și ați apelat la banii europeni.

- Da. E imposibil ca cineva să poată aborda asemenea investiții numai din fonduri proprii, chiar dacă politica pe care a dus-o Micrometul la început a fost ca tot profitul să fie reinvestit. Totuși, am crescut și noi puțin câte puțin, astăzi avem 60 de oameni și cu tot profitul, dacă nu erau fondurile europene, ne era imposibil să avem asemenea dotare. Această dotare nu este făcută numai să dea bine, ea are un scop: să putem fi competitivi pe piață.

Eu, având o experiență de 50 de ani în domeniu, combinat cu fiu-meu, care a venit și duce compania mai departe, cu experiență de vreo 10 ani în firme din afară, prin Statele Unite, Franța, Canada, combinând tinerețea cu experiența mea, ne-am întrebat unde ne ducem și ne-am dus pe această nișă, de fileturi, unde nu este mare înghesuială, lumea fuge de lucrurile complicate.

- Când v-ați gândit prima oară la banii europeni ca soluție de finanțare?

- Ca o sursă de bani suplimentară față de ce reușeam noi să câștigăm. Ideea a apărut în 2006. Avem nouă proiecte implementate. Un lucru foarte important, nu am avut corecții la nici unul.

- Cu cât v-a crescut producția și cât au crescut exporturile după ce ați implementat aceste proiecte?

- Este una din puținele firme la care valoarea producției a crescut. Orice loc de muncă aduce la bugetul de stat peste 10 mii de euro pentru fiecare loc de muncă.

- Ce piedici apar atunci când vrei să iei genul ăsta de finanțare?

- Se mișcă foarte greu. Adică, de exemplu: Am depus proiectul. Îl analizează în sistem. Nu-i treaba noastră, dar, să spun, după juma' de an te anunță că trebuie să completezi ceva pe la un anumit punct, completezi, nu primești răspunsul, inițial. Nu știu dacă mai e vreun stat în lume în care răspunsul la contestație să nu apară în juma' de an.

- Ce sfat aveți pentru antreprenorii care încă se gândesc dacă să aplice pentru un proiect european?

- Un singur sfat: să nu se sperie sau să nu asculte tot felul de povești. Să încerce și să insiste. Marea problemă - dacă te sperii și te dai deoparte, nicio șansă. Nu este ușor, dar e posibil. De asta am acceptat să particip la această emisiune, ca să demonstrez și oamenii să înțeleagă că se poate. Adică: „Eu l-am văzut pe Stan de la Focșani, el e mai deștept ca mine? Pot și eu!” Asta-i problema. Și să aibă curaj!