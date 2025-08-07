„Donald nu poate speria Moscova cu nimic în acest moment”. Cum au reacționat bloggerii ruși pro-război la vestea întâlnirii Trump-Putin

Bloggerii pro-război din Rusia „au încins” Internetul, la aflarea veștii unei apropiate întâlniri între Vladimir Putin și Donald Trump. Consilierul Kremlinului, Yuri Ushakov, a anunțat, pe 7 august, că se fac pregătiri pentru o întâlnire față în față între cei doi lideri „în zilele următoare”. Deși Ushakov susține că inițiativa a venit din partea americană, Casa Albă a declarat că Putin a fost cel care a propus întâlnirea tête-à-tête. Reacțiile din partea experților pro-război din Rusia au variat însă, pe Telegram, de la laude la scepticism. Cu toate acestea, cei mai proeminenți comentatori ai canalului Z cred că este puțin probabil ca întâlnirea să ducă la o „descoperire majoră” sau la un armistițiu, arată Meduza.

„Putin oferă o adevărată lecție de diplomație”

Primele reacții la știrea unei întâlniri iminente între Trump și Putin din partea bloggerilor pro-război din Rusia au apărut pe 6 august, la scurt timp după ce Trump a calificat conversația lui Witkoff cu președintele rus drept „extrem de productivă”.

„În opinia mea, ceea ce a realizat Vladimir Putin a fost o adevărată lecție de diplomație”, a scris bloggerul pro-război Yuri Podolyaka. „Foarte puțini oameni știu, în zilele noastre, cum să iasă dintr-o situație dificilă ca aceasta.”

Totuși, judecând după comentariile lor, mulți bloggeri Z nu par să aibă mari așteptări de la întâlnirea planificată. Canalul Telegram Military Informant, cunoscut pentru poziția sa agresivă, a descris-o ca fiind „probabil ultima încercare de a câștiga timp”. Deși postarea prevedea că întâlnirea va fi „epocală”, ea avertiza că nu trebuie să ne așteptăm la „progrese majore” în războiul din Ucraina.

„Până în prezent, strategia lui Zelenski de a fi de acord cu toate ideile SUA a câștigat simpatia președintelui american pentru Ucraina, astfel încât viitoarea întâlnire dintre Putin și Trump ar putea fi ultima șansă de a schimba situația”, se precizează pe canal.

Opinii sceptice cu privire la un rezultat

Propagandistul rus și bloggerul militar Alexander Kots a scris, de asemenea, că nu ar trebui să ne așteptăm la „decizii decisive” cu privire la Ucraina în acest moment. El a spus că este important ca Trump să afle direct - „nu de la soția sa, Melania, și nici de la televizor” - despre situația din Ucraina și despre modul în care războiul ar putea fi încheiat rapid „ținând cont de interesele Rusiei”.

„Rețeta este simplă”, a scris Kots. „Nici măcar nu cerem ajutor. Doar să se retragă și să nu se amestece”.

În ceea ce privește comentariile secretarului de stat american Marco Rubio, potrivit cărora Trump încă se gândește dacă să impună noi sancțiuni secundare Rusiei - în ciuda a ceea ce el a numit o întâlnire pozitivă între Putin și Witkoff - bloggerii canalului Telegram pro-război Two Majors au răspuns cu scepticism.

Armata Rusiei este angajată în operațiuni ofensive prelungite. Din ce în ce mai multe dintre dronele noastre umplu cerul. Donald nu poate speria Moscova cu nimic în acest moment - și nici nu are nimic de oferit

În ceea ce privește locul unde ar trebui să aibă loc întâlnirea, unii au sugerat țări prietenoase cu Moscova.

„Personal, cred că cea mai bună locație (n.r. pentru întâlnirea Trump-Putin) este exercițiul militar Zapad din Belarus”, a scris canalul Telegram pro-război Starshe Eddy. „Oameni buni, atmosferă excelentă - ați putea sta liniștiți și discuta despre cum să atingeți rapid toate obiectivele Operațiunii Militare Speciale și să întoarceți pagina.”

Exercițiile Zapad sunt programate să aibă loc în luna septembrie a acestui an.

Ushakov le-a declarat reporterilor că, deși locul de desfășurare a întâlnirii a fost deja stabilit, acesta va fi anunțat ulterior.

Editor : C.A.