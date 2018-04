Eurodeputat german, despre lupta aticorupție: România se abate de la calea progresului

Din afara ţării, lupta pe Justiţie se vede astfel: autorităţile române nu explică, ci îi atacă pe cei care critică planurile controversate de la Bucureşti. E părerea eurodeputatului german Ska Keller, copreşedinte al Grupului Verzilor din Parlamentul European, care a fost foarte implicată în dezbaterea pe marginea Legilor Justiţiei. Într-un interviu acordat la Strasbourg Alinei Mărculescu Matiş, jurnalist Digi24, Ska Keller are un mesaj ferm pentru guvernul român.

Alina Mărculescu Matiş, jurnalist Digi24: A existat o dezbatere foarte interesantă cu privire la ameninţările la adresa statului de drept din România. S-a întâmplat acum câteva luni, aici, în plenul Parlamentului European. V-aţi arătat îngrijorată şi aţi fost foarte vocală pe tema pericolelor pe care le vedeţi în România. De ce? Ce v-a făcut atât de activă şi de îngrijorată?

Ska Keller, copreşedinte al Grupului Verzilor, PE: În mare parte, proiectele de modificări legislative din sfera corupţiei, pentru că ar legaliza multe forme de corupţie. În România, la fel ca în alte ţări... pentru că există corupţie peste tot şi e ceva cu care te baţi mereu... România încă e vizată de mecanismul anticorupţie (Mecanismul de Cooperare şi Verificare, n.r.), în vigoare de la aderarea României şi Bulgariei la UE. E nevoie de progres în această zonă. S-au obţinut multe lucruri în România, în ultimii ani. Din păcate, cu noile propuneri legislative, se pare că tot acest progres e periclitat, că va fi chiar un regres, iar aceasta e o problemă foarte mare. Vedem că România se abate de la calea progresului pe care era. Sperăm ca Guvernul să se răzgândească şi să se asigure că e ferm în faţa corupţiei, pentru că e extrem de important pentru întreaga societate. Corupţia afectează fundamentele societăţii, subminează încrederea în instituţii, iar asta e cu adevărat periculos. Din acest motiv, lupta împotriva corupţiei e atât de importantă în toată Europa.

Alina Mărculescu Matiş: Nu ştiu dacă sunteţi la curent, dar dumneavoastră şi colegii dumneavoastră care au vorbit despre ameninţările la adresa statului de drept din ţara mea aţi fost criticaţi de autorităţile române, pe motiv că aţi fi dezinformaţi. Cum răspundeţi acestei acuzaţii?

Ska Keller: Şi despre asta am vorbit mult în plen, dar nu cred că e adevărat. Am avut traduceri ale legilor, am avut colegi români care au participat la discuţii. Cred că ar fi o dezbatere mai bună dacă nu s-ar rezuma la a spune „habar nu ai”, ci să admitem, mai degrabă, că avem opinii diferite despre cum ar trebui să arate lupta anticorupţie sau, măcar, să spună „aceasta e strategia noastră anticorupţie şi iată de ce această decizie se încadrează în strategie”. E un punct de la care putem începe dezbaterea. Dar nu am auzit aşa ceva. M-am întâlnit, de asemenea, cu ministrul Justiţiei din România - a fost foarte frumos din partea lui că a avut timp pentru mine, dar tot nu văd argumente şi nu văd pe cineva convins că aceste măsuri ajută în lupta anticorupţie care să-mi şi explice cum are de câştigat lupta anticorupţie de pe urma acestor măsuri. Eu nu cred că e aşa, dar mi-aş dori mult să discutăm cu argumente, nu doar să ni se spună că nu e adevărat, pentru că eu chiar cred că avem dreptate. De asemenea, sunt acei oameni care spun că în Est avem tot felul de mişcări iliberale, ele există şi în Occident - să ne uităm la Austria, de exemplu sau la refuzul guvernului spaniol de a primi refugiaţi. Nu există o ruptură est-vest.

Alina Mărculescu Matiş: Există, atunci, un dublu standard, de vreme ce nu auzim prea multe lucruri şi îngrijorări cu privire la Austria, de exemplu?

Ska Keller: Cred că începe să se întâmple. Noi, Verzii, ne declarăm foarte îngrijoraţi cu privire la Austria, care va asigura preşedinţia UE foarte curând şi va fi un test. Cred că trebuie să fim mai vocali, pentru a nu da voie să existe impresia unei fracturi Est-Vest. Din păcate, avem aceleaşi probleme cu toţii!