Europarlamentarul Dragoș Tudorache cere demisia șefului diplomației UE: „A oferit regimului Putin o ocazie nesperată de a ne umili”

Europarlamentarul PLUS Dragoș Tudorache a cerut demisia șefului diplomației europene Josep Borrell, vineri, după ce oficialul european a mers în vizită în Rusia, în ciuda evenimentelor în desfășurare din această țară - reprimarea violentă a protestelor împotriva regimului și condamnarea la închisoare a disidentului Alexei Navalnîi. Tudorache spune că „Josep Borrell nu are altă alternativă decât să demisioneze imediat din funcția pe care o ocupă, deoarece nu reușește să se ridice la nivelul necesar îndatoririlor pe care aceasta le cere”. În postarea sa de pe Facebook, Tudorache afirmă și că prin vizita sa „nesancționată politic”, Borrell „a oferit regimului Putin o ocazie nesperată de a ne umili”.

„Uniunea Europeană nu are în acest moment un reprezentant în ceea ce privește afacerile externe. Nu găsesc altă explicație pentru rușinea pe care o trăim ca cetățeni ai Europei. Știm cu toții că există un Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, care ocupă și poziția de vicepreședinte al Comisiei Europene. Dar dacă am fi avut un ministru de Externe al Uniunii Europene care înțelege exigențele propriei misiuni, nu cred că el s-ar fi dus la Moscova ca să asiste pasiv la expulzarea a trei diplomați europeni de către oficialii ruși, după ce i-au acuzat că ar fi participat la manifestațiile declanșate de arestarea lui Alexei Navalnîi.



În consecință, consider că Josep Borrell nu are altă alternativă decât să demisioneze imediat din funcția pe care o ocupă, deoarece nu reușește să se ridice la nivelul necesar îndatoririlor pe care aceasta le cere. Insulta Rusiei la adresa UE este inacceptabilă și, ce e mai grav, această insultă a fost posibilă din cauza acțiunilor lui Josep Borrell, care s-a pus în această situație împotriva voinței Parlamentului European, într-o vizită nesancționată politic, oferindu-i regimului Putin o ocazie nesperată de a ne umili. E inacceptabil ca diplomatul-șef al UE să pună Uniunea într-o astfel de situație. Va avea ocazia să dea explicații în fața Parlamentului European, care l-a convocat deja, dar cred că este o chestiune de onoare să demisioneze înainte de a ajunge la disculpări publice. Umilința pe care a suferit-o Uniunea Europeană astăzi va rămâne, însă, și după ce acesta va demisiona”, a scris Dragoș Tudorache pe Facebook.

Josep Borell a efectuat o vizită la Moscova, vineri, și a stat alături de omologul său rus, Serghei Lavrov, în timp ce acesta a numit Uniunea Europeană un „partener neserios”. Vizita lui Borrell a venit în mijlocul unor momente tensionate între Rusia și Uniunea Europeană. Majoritatea țărilor europene au condamnat acțiunile Rusiei în ce privește protestele și condamnarea lui Navalnîi și au cerut eliberarea imediată a acestuia.

Anterior, Lavrov i-a acuzat pe liderii statelor europene că mint în legătură cu otrăvirea lui Navalnîi și că s-au „isterizat” în ce privește arestarea disidentului.

Editor : Adrian Dumitru