„În fața mea se deschidea o prăpastie, moartea, iar eu nu voiam să mor!” Mărturii ale supraviețuitorilor după inundațiile din Spania

Spaniolii care au fost martorii inundațiilor dezastruoase din zona Valencia vorbesc de un eveniment absolut fără precedent, petrecut extrem de brusc. Un puhoi de ape venit de nicăieri și a măturat totul în cale. Oamenii povestesc că nici măcar nu începuse ploaia atunci când apa i-a măturat de pe stradă.

Zeci de oameni evacuați și salvați pe drumuri și-au petrecut noaptea la complexul sportiv Petxina din Valencia. Cei aproximativ 50 de oameni care și-au petrecut noaptea acolo își amintesc cu groază ce au trăit când, în doar câteva minute, s-au trezit prinși de o avalanșă de apă care i-ar fi putut costa viața, scrie El Mundo.

Povestea lui Pablo

Paco încă se obișnuiește cu faptul că a fost salvat aproape miraculos. Își acoperă picioarele cu un prosop pentru că apa i-a smuls hainele de pe el. Brațele îi sunt învinețite și zgâriate pentru că s-a agățat de viață cu tot ce a putut. „Viteza apei a fost nebună”, povestește el.

Pablo se întorcea de la Valencia la casa sa din Picassent. Erau doar câțiva kilometri, dar drumul trecea peste albia râului Turia - deviat la începutul anilor 1980 pentru a preveni inundațiile în oraș. A fost momentul în care a fost prins de puhoi. „Era 19:30 și am decis să trec printr-o zonă industrială și pe strada Pedrera. La acea oră nu se întâmpla nimic, nici măcar nu ploua. Dar înainte de a ajunge la primul sens giratoriu, erau deja mașini care se întorceau avertizând că apa se revărsa”, spune el.

Din acel moment, dezastrul a lovit. „Apa curgea cu o viteză nebună, târând mașinile, nu am avut timp să ieșim de acolo. Presiunea era enormă. Am reușit să ies din mașină și apa m-a împins spre un gard de care am reușit să mă țin, dar nu mă mai puteam mișca. Nu m-a lăsat. Apa începuse să îmi rupă hainele de pe mine. Vedeam cum în fața mea se deschide o prăpastie, care era moartea, iar eu nu voiam să mor”, spune el.

Paco și-a dat seama că îngerul păzitor îl veghează atunci când un băiat care era prins într-un camion l-a ajutat să se ridice. „Nu mai aveam nicio putere și nimeni nu ne putea ajuta pentru că în acel moment curentul era foarte puternic”, descrie el. În cele din urmă s-a urcat pe camion și, împreună, au îndurat cele trei ore de prăpăd până când, „cu drumul inundat până la genunchi”, au reușit să iasă și să fie salvați.

„M-am născut din nou”, mărturisește el.

Autoritățile încearcă să gestioneze situația

Cartierele din sudul orașului Valencia, aflate la marginea albiei râului și la gura râului și a ravenelor, au fost afectate, de asemenea, de inundații. Cele mai afectate, după cum a confirmat primarul María José Catalá, sunt Castellar, Forn d'Alcedo și La Torre. Patru dintre cele 52 de victime confirmate până la publicarea acestui articol sunt din oraș.

Locuitorii din zona metropolitană au fost adăpostiți în Petxina și în L'Alquería del Basket, complexul Valencia Basket cedat Primăriei pentru a găzdui mai mult de 280 de persoane afectate, dintre care doar zece din oraș.

A fost o operațiune dificilă pentru că, potrivit lui Catalá, depozitele Crucii Roșii se aflau în Picanya și fuseseră inundate. „ A fost extrem de dificil să găsim pături și prosoape, de exemplu, dar datorită colaborării unor companii precum Bakers' Guild și Mercadona, care ne-au oferit micul dejun, am putut să îi îngrijim uman”.

Primarul a avertizat, de asemenea, că aceste persoane „vor fi cu noi pentru o perioadă de timp, deoarece nu se pot întoarce la casele lor”.

Ca măsură de precauție, orășelul Pinedo a fost, de asemenea, evacuat, iar locuitorii s-au putut întoarce la casele lor deoarece pericolul a trecut, însă aceștia descriu cum au văzut cartierele din apropiere inundate și cum, de cele mai multe ori, sfatul de a urca la primele etaje ale caselor a fost urmat de evacuare. Unele case au suferit scurtcircuite din cauza contactului instalațiilor electrice cu apa.

Citește și Dezastru în Spania: 52 de morți în regiunea Valencia, după ploile torențiale. Imagini cu urmările inundațiilor devastatoare

Cereri de ajutor

Rețelele sociale s-au umplut cu cereri de ajutor din partea persoanelor afectate de inundații, scrie site-ul televiziunii publice RTVE. „Avem nevoie de ajutor, sunați oriunde puteți. Fratele meu, mama mea și cu mine suntem blocați acasă”, începe unul dintre numeroasele mesaje lăsate pe platforma X în primele ore ale dimineții de miercuri.

Néstor Siurana, un tânăr locuitor din Horno de Alcedo, Valencia, spune că familia sa „a pierdut totul”. „Tot primul etaj este inundat. Mai mult de 2 metri de apă”, spune el.

Primăria orașului Benetússer (la sud de Valencia) a cerut ajutor pe profilul său de pe rețeaua de socializare X pentru a localiza vecinii care sunt blocați de inundațiile din zonă.

În doar o oră, a primit zeci de alerte.

Unul dintre mesaje semnalează prezența unui vecin „fără puls” la etajul al patrulea al unei clădiri din Camí d'Orba, unde se semnalează, de asemenea, căderea altei persoane, aflate în scaun cu rotile.

Printre cererile de ajutor se numără și cea a doi bărbați prinși pe acoperișul unei furgonete, unul dintre ei în vârstă și rănit la un picior. Ulterior ei au primit ajutor și sunt „în siguranță”.

De asemenea, emisiunea 24 de ore de la RNE a vorbit marți cu Francisco Carrión, un transportator care a rămas blocat într-o zonă industrială din Buñol, în Comunitatea Valenciană. „Suntem 7 sau 8 aici care avem nevoie de ajutor. Sunăm la 112 și nu au linie liberă. Avem nevoie de ajutor. Nu se oprește ploaia și vine multă apă”.

Mulți utilizatori de internet au subliniat dificultatea de a contacta 112, dar președintele Valenciei, Carlos Mazón, a declarat că serviciul „nu a căzut”, ci „continuă să fie metoda de contact” pentru orice urgență și a gestionat mai mult de 10.000 de apeluri în ziua de marți.

Președintele a făcut, de asemenea, apel la calm pentru cei care sunt prinși sau blocați de inundații. „Vom ajunge acolo, iar dacă nu am ajuns, nu este din cauza unei lipse de capacitate, ci din cauza unei probleme de acces. Dacă nu am ajuns acolo, este pentru că a fost imposibil”.

Foto: Profimedia

Editor : Sebastian Eduard