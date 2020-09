Italia anchetează Google, Apple și Dropbox pentru posibile practici înșelătoare

Autoritatea antitrust din Italia a anunţat, luni, deschiderea unei investigaţii privind serviciile de cloud computing ale firmelor americane Google Inc, Apple Inc şi Dropbox Inc, transmite Reuters, citat de Agerpres.

"Acţiunea are legătură cu practicile comerciale presupus incorecte şi cu posibilitatea includerii unor clauze abuzive în condiţiile incluse în contracte", a precizat Autoritatea antitrust din Italia.

Autoritatea a lansat, în total, șase investigații, inclusiv privind presupuse încălcări ale Directivei Italiei pentru Drepturile Consumatorilor, potrivit Euronews.

Toate cele trei companii sunt cercetate în urma reclamațiilor privind practici nedrepte, deoarece nu au indicat în mod adecvat utilizatorilor când datele lor sunt colectate în scopuri comerciale.

Dropbox este de asemenea investigată pentru a furniza informații clare despre termenii și procedurile de retragere dintr-un contract. Autoritatea examinează termenii Dropbox privind accesul la mecanisme de soluționare a litigiilor.

Cercetările mai vizează drepturile furnizorilor de a suspenda servicii, scutirea de răspundere în cazul pierderii documentelor stocate în cloud, și prevalența versiunii în engleză a textului din contract, față de cea în italiană.

În ultimii ani, Comisia Europeană a susținut acțiuni coordonate împotriva companiilor tehnologice, în privința termenilor și condițiilor emise de acestea.

În 2018, Autoritatea italiană a amendat Facebook cu 10 milioane de euro pentru că a înșelat utilizatorii în privința practicilor de date ale companiei.

Autoritatea a mai decis și împotriva Apple, într-un alt caz acum doi ani de zile, în privința încetinirii intenționate a telefoanelor iPhone, folosind baterii mai vechi. Apple a făcut apel la decizie, însă fără succes.

