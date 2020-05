Jurnalul video al unei familii bolnave. Coșmarul prin care au trecut din cauza coronavirusului

Un jurnal emoționant vine din Marea Britanie, unde o familie întreagă, părinții și fetița lor în vârstă de numai trei luni, a fost infectată cu noul coronavirus. Cei trei au trecut prin clipe de coșmar, când febra, durerile și dificultățile de respirație păreau că nu mai încetează. Mama a ținut un jurnal video pe timpul bolii pentru a arăta prin ce au trecut în perioada cât au fost infectați cu COVID-19.

„Este foarte obositor, pentru că în permanență mă tem pentru Amaya și Steve. Dorm cu o mână pe pieptul lui Amaya și cu cealaltă pe Steve în cazul în care unul dintre ei nu mai respiră”, mărturisește Karolina Padolskyte, la un moment dat, în jurnalul ei video.

***

3 aprilie: Una dintre recomandările în cazul infectării cu coronavirus este odihna. Realitatea este foarte diferită atunci când ai un bebeluș de trei luni care are și el coronavirus.

***

4 aprilie: Este 05:15 dimineața. Steve m-a trezit, pentru că îmi ardea corpul. Steve nu mai are voce și nici energie. Cea mică este foarte bine, din fericire.

***

5 aprilie: Eu și cu Steve cred că suntem pe calea cea bună. Pentru prima dată, azi-noapte nu am mai făcut febră și am respirat mult mai ușor. În cazul fiicei noastre Amaya, este ziua a patra de când au apărut simptomele și cred că acum a atins vârful. Am sunat la 111 în această dimineață și am așteptat să ne sune înapoi pediatrul timp de cinci ore. Am fost sfătuiți, în cazul în care simptomele se înrăutățesc, să sunăm la ambulanță, dar cred că este bine.

6 aprilie: Astăzi, Steve s-a simțit foarte rău, nu poate respira cum trebuie. Are dureri în piept și în partea superioară a spatelui, iar saturația de oxigen este destul de scăzută.

Familia a chemat ambulanța care a venit în trei ore.

Karolina Padolskyte și-a continuat jurnalul video: Nu mai internează pe nimeni decât dacă sunt efectiv leșinați sau în stare critică. De trei ori a fost chemată ambulanța pentru Steve. Ultima dată i s-a spus că este la limită, dar nu suficient de bolnav pentru spital.

***

7 aprilie: Amaya a fost foarte agitată, plânge tot timpul, cred că are dureri mari. Febra lui Steve a scăzut cu paracetamol noaptea trecută și a dormit bine. A reușit să ia micul dejun dimineața. Încă respiră greu, chiar și mersul la toaletă este o încercare. Te simți atât de obosit după 10 zile de boală, încât nici nu mai poți să fii rațional, dar trebuie să accepți fiecare zi așa cum e.

Dimineața am primit vești proaste despre mama lui Steve, de la care credem că am luat virusul. Are 72 de ani, este în a 14-a zi. A fost dusă dimineață la spital sub cod albastru, pentru că nu poate respira. Așa că așteptăm un telefon de la spital pentru a afla care este starea ei.

***

14 aprilie: Filmez de la spitalul de pediatrie Whipps Cross. Din păcate, Amaya a făcut complicații la COVID-19, acum are pneumonie virală care înseamnă că are lichid în plămâni. Din fericire, este în stare stabilă, suntem de două zile aici.

Steve și-a revenit. Și-a revenit în cea de-a 16-a zi, care a fost prima zi fără febră, a simțit o mare ușurare în piept. Încă tușea, dar ni s-a spus că tusea poate dura câteva săptămâni.

Amaya a stat internată 3 zile. Karolina și familia ei se simt mai bine acum. Și mama lui Steve a fost externată.

24 aprilie. Karolina Padolskyte: Este ciudat, pentru că am revenit de la spital acum mai bine de o săptămână, încă îi iau temperatura în fiecare zi, de trei ori. Nu pot să nu o fac. Trebuie să știu că nu are febră.



Steve Padolskyte: Merg pe stradă și la magazine, simt că mă pot îmbolnăvi din nou. Mereu încerc să păstrez distanța în magazine. O fac cât de mult pot, pentru că am trecut prin asta și nu vrei să ți se întâmple iar.

