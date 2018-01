Londra acuză Moscova că spionează infrastructura strategică a Marii Britanii

Ministrul apărării britanic, Gavin Williamnson, a acuzat Rusia că spionează infrastructura strategică a Marii Britanii în vederea unor eventuale proiecte menite să creeze „haos” în ţară şi să cauzeze „mii şi mii de morţi”, informează vineri AFP, citată de Agerpres.

Ministrul a folosit un ton alarmist neobişnuit pentru un responsabil de rangul lui, într-un moment în care începe o nouă perioadă de evaluare a ameninţărilor la adresa ţării sale. În prezent el face presiuni pentru a obţine mai multe fonduri pentru bugetul armatei britanice.

Într-un interviu pentru Dalily Telegraph publicat joi seara, el afirmă că Rusia a făcut cercetări în ceea ce priveşte reţelele de alimentare cu electricitate ale ţării care leagă Marea Britanie şi Europa, dând de înţeles că Moscova caută să afle cum să provoace „panică” sau să atace ţara.

„Ceea ce fac ei este să se gândească la «cum am putea noi cauza mult rău Marii Britanii, degradând economia ei, distrugându-i infrastructurile, făcând mii şi mii de morţi, şi găsind un element pentru a provoca haosul total în ţară»”, a declarat ministrul britanic.



Potrivit lui Gavin Williamnson, Rusia se comportă într-un fel pe care „orice altă ţară l-ar considera total inacceptabil”.



Abordat de AFP, un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării britanic a declarat că nu are nimic de adăugat la comentariile ministrului. Nici Ambasada Rusiei la Londra nu a putut fi contactată pe moment.



Londra a denunţat de mai multe ori ingerinţa rusă. Premierul britanic Theresa May a vorbit în noiembrie despre acţiunile „ostile” ale Rusiei. Ciaran Martin, directorul Centrului Naţional pentru Securitate Cibernetică (NCSC), a afirmat în aceeaşi lună că activităţile Moscovei sunt „în mod clar o sursă de îngrijorare”.



Martin a adăugat că „ingerinţa rusă pe care a constatat-o NCSC anul trecut s-a tradus prin atacuri împotriva mass-media britanice, telecomunicaţiilor şi sectorului energetic”.

Sursa: Agerpres