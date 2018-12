Ministrul Afacerilor Europene din Italia, Paolo Savona, interviu în exclusivitate pentru Digi24 Oradea

Ministrul italian al afacerilor europene, Paolo Savona, a acordat un interviu în exclusivitate echipei Digi24 Oradea, prezentă la Roma, la concertul extraordinar organizat de Ambasada României cu ocazia Centenarului. Înaltul oficial italian a vorbit despre sancţiunile pe care le riscă Italia, în relaţia cu Uniunea Europeană, dar şi despre schimburile economice şi culturale dintre români şi italieni.

Paolo Savona, ministrul Afacerilor Europene din Italia:

„Noi am moștenit din trecut un șomaj de aproximativ 10% și un nivel de sărăcie în creștere, raportat la câștigurile medii ale italienilor. Este o situație dificilă în sine, la care se adaugă o nouă recesiune mondială care va lovi întreaga Europă. Noi cerem Europei ca, având în vedere această recesiune generată de disputele economice purtate de Statele Unite, să ne permită să nu respectăm o perioadă de trei ani parametrii fiscali, regulile jocului.

Europa refuză această cerere a noastră spunând că șomajul și sărăcia sunt generate de faptul că în trecut nu a respectat parametrii fisciali. Să presupunem că e așa, deși eu nu sunt de acord. Asta înseamnă că guvernele din trecut nu au ținut cont de această problemă asupra căreia noi ne aplecăm.

Din această cauză, credem că procedura de infringment va crește deficitul cu 3% și datoria publică, și așa mare a Italiei. Ne aflăm într-o nouă situație dificilă în ceea ce privește finanțele publice.

Italia a depășit întotdeauna aceste momente și nu o spun ca membru al Guvernului, ci ca analist economic care a trecut prin toate experiențele trecute, chiar și cele mai dificile. Le-am depășit pe toate.

Cred că suntem printre țările cele mai integrate cultural, economic și social. Există două comunități mari: una de italieni în România, alta de români în Italia. Schimburile economice ar putea crește, însă dezvoltarea lor a fost corectă pentru că s-a bazat mult pe inițiativa privată, cea românească în Italia, dar mai ales cea italiană în România, mai mult decât pe exporturi.

Raporturile dintre cele două țări trebuie văzute din această perspectivă. Ne înțelegem, avem inițiative comune și, așa cum am spus la ceremonia dedicată Centenarului, suntem un exemplu despre cum ar trebui să fie Uniunea Europeană.

Vreau să repet ce am spus în scurtul meu discurs. Admir ceea ce ați făcut în trecut, iar admirația mea vine în urma unui periplu prin centrul Bucureștiului, un oraș construit pe baza unei viziuni de metropolă Internațională, cum ar fi Paris, New York sau altele. Nu pomenesc de Roma, unde străzile sunt înguste.

Așa că părerea mea despre ceea ce ați realizat în trecut este foarte bună și nu e doar un compliment, e admirația pe care o am față de cultura dumneavoastră. Muzeul icoanelor pe sticlă, pe care l-am vizitat, e ceva extraordinar. Acolo am trăit primele momente autentice de libertate, după ce am început să practic această meserie.

Revenind la ideea intensificării schimburilor dintre țările noastre, care nu pot fi doar economice, ele sunt și culturale, cred că ceea ce ar trebui să ne dorim este să creștem chiar aceste schimburi culturale, chiar mai mult decât cele economice. Pentru că dezvoltarea este un rezultat al culturii.

La conferința pe care ați organizat-o pe tema politicilor de coeziune, cuvântul de ordine este coeziunea. Asta lipsește Europei și nu vorbim doar despre o coeziune financiară, de mai mulți bani, ci de un acord comun pentru a putea combate șomajul și sărăcia."

Reporter: Bogdan Băcilă

Operator: Florin Lucuţa

Etichete:

,

,

,