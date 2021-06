O fabrică de mobilă din Petroșani a intrat pe piață cu un proiect inedit prin care a atras atenția șantierului naval din Salonic

O fabrică de mobilă din Petroșani a primit fonduri europene de peste jumătate de milion de euro, ceea ce i-a permis să achiziționeze utilaje necesare pentru a produce mobilă pentru case, bărci și iahturi.

Fabrica are 65 de angajați, iar proprietarul vrea să dubleze numărul acestora. Investiția totală pentru cele 28 de utilaje necesare s-a ridicat la aproximativ două milioane de euro, iar 540.000 de euro au venit de la Uniunea Europeană.

Printre "clienții celebri" se află și Bricul Mircea.

Sorin Apostu, proprietarul fabricii de mobilă: "Am făcut o parte din mobilierul pentru Bricul Mircea, am reabilitat toată puntea de la Bricul Mircea pe zona de lemn de tec și e o lucrare foarte pretențioasă. Urmează ca în această vară să continuăm cu mobilierul, mai ales că se pregătește să plece în jurul lumii pentru un an de zile și trebuie să își pună la punct anumite spații".

Sorin Apostu a explicat în ce constă tratamentul special asupra materialelor pentru bărci și iahturi: "E un tratament special, materialele trebuie să fie ignifuge, să reziste umidității, trebuie să fie destul de bine executate pentru că mobilierul naval este într-o continuă mișcare, trebuie să aibă niște forme foarte bine delimitate, să nu aibă muchii ascuțite pentru că pe navă oamenii nu au. Există anumite caracteristici de care trebuie să ținem cont".

"Deocamdată avem cereri în România, suntem în negocieri cu Șantierul naval din Salonic, unde urmează să ne ocupăm de iahturi, să facem primul prototip în această vară}, a spus Apostu.

El a explicat și care este procedura tehnică pentru aceste materiale: La acest aparat avem partea tehnică, se face programarea, se încarcă pe un stick, se introduce în calculator, se pune placa și în funcție de ce s-a programat, se taie, iar operatorul execută lucrarea.

Aici este un proiect la care lucrăm acum. Totul e sculptat manual, a fost finisat sus, a venit aici pentru celelalte elemente care trebuie montate.

Printăm absolut orice suprafață solidă, pe pal, pe gresie, pe faianță, pe absolut orice. A început să se caute mobila printată, mai ales în camerele de copii. Așa arată o sticlă printată, cam asta este calitatea, printăm pe absolut orice.

